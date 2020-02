Lory Del Santo ricorda l’ex Beatles George Harrison: “Amante magnifico”

Lory Del Santo e George Harrison dei Beatles sono stati insieme

La showgirl è intervenuta ai microfoni di Giorgio Lauro per raccontare alcuni dettagli inediti della relazione breve ma intensa avuta con il chitarrista della storica band britannica. Ai tempi la donna si trovava ad Hiroshima, Giappone, in compagnia di quello che allora era il suo compagno, Eric Clapton, impegnato in un tour musicale insieme a George Harrison. La tournee in questione è quella del 1991 da cui ne derivò l’album Live in Japan. Un momento di profonda crisi tra Lory Del Santo e Clapton: mesi prima, la coppia subì un lutto devastante per la morte del loro figlio Connor, precipitato accidentalmente da un palazzo a New York. Durante i giorni in Giappone, Lory ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Harrison, il quale a sua volta subì un tradimento da Clapton e l’allora moglie Patty Boyd. Un incontro sfociato in momenti di vera passione: la Del Santo ha deciso di svelare i momenti salienti del flirt.

Lory Del Santo su George Harrison: “Sapeva come conquistare una donna”

“Ho avuto una storia con Harrison, è una cosa conclamata, certo, siamo stati insieme per tre giorni”, ha dichiarato la regista veronese. “George mi ha cercato e mi ha corteggiata, era li per un concerto, mentre io stavo cercando di vedere se riuscivo a ritornare con Eric in modo più stabile”. Lory poi ha confessato i dettagli dell’incontro: “Mi ha chiamata al telefono dell’hotel dicendomi ‘Hello, I’m George’, io che avrei dovuto fare? Fantastico, generoso, sapeva come conquistare una donna. Ha fatto addirittura chiudere la piscina dell’hotel solo per noi due. Lo abbiamo fatto in acqua solo io e lui, mi ha fatto anche un massaggio ai piedi magnifico. Poi siamo andati nella suite, una cosa pazzesca”.

La complicata storia con Eric Clapton: “Mi tradì con Naomi Campbell”

Un rapporto non proprio idilliaco tra la showgirl e il suo ex compagno. Pochi mesi fa, mentre la donna era ospite presso il salotto di Federica Panicucci Mattino 5, svelò un tradimento di Eric con la famosa top model Naomi Campbell. “Eric Clapton mi ha tradito con la Campbell, poi ho saputo che non gli piaceva mica tanto”. Pare che, stando alle dichiarazioni della veronese, il chitarrista ebbe una vera e propria ossessione dalla regina delle passerelle ma ne rimase deluso.