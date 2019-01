Lory Del Santo ricorda il figlio Loren: il primo post a distanza di mesi dalla morte

Lory Del Santo ricorda il figlio Loren: su Instagram pubblica una foto risalente a prima della morte

Il dolore che Lory Del Santo ha provato per la morte del figlio Loren, pur raccontandolo in TV e non nascondendolo, è sempre stato tenuto privato dalla showgirl. Nel parlare al suo pubblico, prima e dopo l’entrata al Gf Vip, Lory ha infatti scelto di far arrivare a casa un messaggio di speranza, ricordando a tutti che la vita va avanti e che ad una perdita del genere bisogna rispondere aggrappandosi a ciò che di bello resta. Con l’ultimo post su Instagram, in qualche modo, la Del Santo oggi ha voluto sottolineare come sia intenzionata a mantenere questa linea di pensiero. Lei, che sui social non ha più condiviso foto del figlio per mesi (l’ultima risale a settembre), pochi minuti fa ha pubblicato un’immagine di Loren insieme a Jordan, il suo cane.

Lory Del Santo: il post sull figlio Loren commuove i fan della showgirl

“Luglio 2018. Avevo dipinto una parete e Jordan si e’ sporcato il muso…”. Queste le parole con cui Lory Del Santo ha scelto di descrivere lo scatto del figlio, fotografato in un suo momento di vita privata proprio prima della morte. È come se, ancora una volta, Lory voglia ricordare il bello di quello che è stato. Perché questo è ciò che conta. Inutile dire che, nel giro di pochi minuti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata letteralmente sommersa di affetto e pensieri positivi. Tantissimi i commenti e i like lasciati dai suoi fan che, senza remore, hanno manifestato stima e ammirazione alla loro beniamina.

Lory Del Santo al Gf Vip dopo la morte del figlio, oggi confessa: “Mi ha fatto bene”

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip ha partecipato perché quest’esperienza, stando a quanto dichiarato da lei stessa in più occasioni, le avrebbe permesso di affrontare meglio il suo lutto. Uscita dal reality, a Domenica Live, la regista di The Lady ha confermato: “Il Grande Fratello Vip è stato molto utile, un passaggio che mmi ha fatto davvero bene”.