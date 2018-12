Lory Del Santo, l’ex miliardario? Vita da favola e dettagli di ‘letto’

Lory Del Santo e la relazione con il principe saudita: una vita da favola, ma a letto? L’attrice svela i retroscena ‘scottanti’ della love story

Lory Del Santo e la love story con il miliardario saudita Adnan Khashoggi. L’attrice, a proposito di quella relazione, si è confessata a Un Giorno da Pecora, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 1. E le chicche e le curiosità non sono mancate, nemmeno quelle al peperoncino. Ma si inizia da un regalo, un piccolo rubino: “Era un po’ come Berlusconi, secondo me. Silvio regalava a tutte le ragazze la farfallina, così anche il Principe Khashoggi aveva preso quel regalo da una borsa piena di oggetti simili, che probabilmente regalava a tutte”, svela la Del Santo, fresca dell’avventura al Grande Fratello Vip. “Ai miei tempi – prosegue – lui era un po’ vecchio, calvo, con la pancia, ma molto ricco e simpatico, un po’ Massimo Boldi…”

“Non ho ancora capito una cosa di quei sei mesi di relazione: abbiamo ‘consumato’ o no”

Ma quanto valeva rubino? La Del Santo fa un po’ cadere il mito dei miliardari sauditi e dei regali da Le mille e una notte, svelando che di preciso non sa quanto valesse, ma, a occhio e croce, non più di 5 milioni di lire (“Era solo un rubino a forma di cuoricino“). Mica bruscolini, certo. Ma nemmeno un diamante dal valore inestimabile. Spazio poi ai dettagli più pepati, quelli di letto. Anche qui, cade un altro mito. Vita da favola con Khashoggi? “Sì, ma ad oggi non ho ancora capito una cosa di quei sei mesi di relazione: se abbiamo ‘consumato’ oppure no”…

“Ma in sostanza con lui non ho mai visto qualcosa… che sia stata messa dentro ecco”

“Lui arrivava in accappatoio nella mia suite mentre io ero sul letto – prosegue – Si avvicinava, si appiccicava un attimo e andava in bagno. ma io non sentivo nulla e non vedevo nulla”. Dunque? Che cosa vuole dire? “Secondo me faceva finta, voleva solo passare del tempo e guardare una brava ragazza. Ma in sostanza con lui non ho mai visto qualcosa… che sia stata messa dentro ecco”. Adnan Khashoggi è stato uno degli uomini più ricchi del mondo. nacque a La Mecca, 25 luglio 1935 e si è spento a Londra, 6 giugno 2017.