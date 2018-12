Lory Del Santo, stoccata sull’eliminazione GF: “Roba da non credere”

Lory Del Santo, stoccata sull’eliminazione dal GF Vip. L’attrice si confida senza peli sulla lingua: “Roba da non credere”. Sul suo percorso invece confessa: “Viaggio in una dimensione particolare”

Lory Del Santo ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip a un passo dalla finale. Il televoto che l’ha vista battagliare contro Benedetta Mazza ha sancito la sua eliminazione. Il resto è cronaca televisiva: Benedetta, con gran sorpresa, è rimasta, Lory ha fatto i bagagli ed è uscita dal programma. Tuttavia la questione non è stata digerita da una buona fetta del pubblico dello show che si è riversato sui social per esternare il proprio malcontento. Anche la Del Santo, a distanza di qualche ora dall’uscita dalla Casa, pungolata dai suoi follower Instagram, è tornata sull’argomento.

GF Vip, l’eliminazione di Lory Del Santo continua a far discutere

“Roba da non credere”, ha scritto Lory senza peli sulla lingua, rispondendo a un fan che le ha inviato un lungo pensiero. Nella fattispecie l’utente ha sostenuto che la Del Santo, grazie alla sua storia personale, ai suoi aneddoti, al suo carisma e al suo darsi da fare nella Casa, avrebbe senza’altro meritato di restare al posto di Benedetta, la quale, sempre a detta del fan, avrebbe avuto solo il merito di essersi fatta notare al fianco di Stefano Sala. C’è stato poi chi ha sostenuto che alcuni personaggi siano giunti in finale solo perché avrebbero dei fan ‘fanatici’, pronti a coalizzarsi per eliminare chi si trova sulla strada del loro beniamino. A questa ricostruzione l’attrice ha replicato con un tanto secco quanto incisivo: “Era una barriera insuperabile“.

“Un viaggio che riflette la vita, ma cerca di non toccarla. Almeno per un attimo”

Oltre alla questione eliminazione, la Del Santo, confidandosi con i follower, è tornata anche a parlare più in generale della sua esperienza nel reality. “Un viaggio su una dimensione molto particolare… che riflette la vita, ma cerca di non toccarla. Almeno per un attimo”, ha risposto a chi l’ha invitata a porre l’attenzione sulla celebre frase: “L’importante non è la meta, ma il viaggio”.