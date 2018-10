Lory Del Santo e la lezione di vita ai coinquilini della Casa: il pubblico spiazzato

Lory Del Santo rientra nella Casa e fa una lezione di vita ai suoi coinquilini: il pubblico sostiene la gieffina

Lory Del Santo colpisce ancora al Grande Fratello Vip. La gieffina è tornata ufficialmente a far parte del gruppo, rientrando nella Casa. Per qualche giorno, ricordiamo, ha vissuto in un’altra zona, dove ha beneficiato di diversi trattamenti di relax. Tutti i concorrenti erano convinti che Lory fosse uscita nel corso della scorsa puntata del 22 ottobre. Invece la Del Santo in studio ha poi scoperto di non essere stata realmente eliminata dal programma. Inaspettatamente ha nuovamente fatto il suo ingresso nella Casa, dando anche una lezione di vita a tutti i suoi coinquilini. Prima del suo arrivo è stato mostrato un filmato in cui si vede proprio Lory discutere delle future nomination con Ivan Cattaneo, la Marchesa D’Aragona ed Elia Fongaro. I quattro si sarebbero messi d’accordo per votare i più giovani della Casa, iniziando con Martina Handy. Ma il loro accordo si sarebbe distrutto dopo l’eliminazione di Lory, avvenuta anche per mano della Marchesa e di Elia. Ivan avrebbe rispettato il patto e per questo subito dopo la puntata ha raccontato a tutti l’accordo che era stato preso.

Lory Del Santo, favorita al Grande Fratello Vip: le affermazioni della gieffina che hanno colpito il pubblico

Lory ora è tornata nella Casa e ha spiegato quali erano realmente le sue intenzioni. La gieffina ha rivelato, in particolare, che da parte sua non c’era alcun complotto contro i più giovani. Semplicemente il suo era un suggerimento dato ai concorrenti più adulti per permettere loro di restare ancora di più nel programma. Il pubblico ha apprezzato questa sua spiegazione, ma non solo: i telespettatori sperano che Lory si vendichi contro gli altri concorrenti per la sua eliminazione. Infatti, pare proprio che la gieffina riuscirà a mettere in atto una vendetta, mandando direttamente al televoto una persona. Chi avrà scelto Lory? Nel frattempo, l’attrice ci ha tenuto anche a dare un messaggio importante ai suoi coinquilini: “Il punto è che nella vita bisogna sempre agire, non esiste il nulla totale.”

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: il pubblico continua a sostenerla

Il messaggio di Lory è stato molto apprezzato dal pubblico che addirittura vorrebbe ora vederla trionfare nel programma. Ma c’è anche un’altra sua affermazione che per il pubblico ha un significato molto importante. Alfonso Signorini le ha chiesto come è stato per lei vivere questi tre giorni in solitudine. A questa domanda, Lory ha risposto: “La solitudine serve per ricaricare le batterie e ricostruire i mattoncini”. Una dichiarazione che è stata molto apprezzata dai telespettatori, che hanno applaudito con passione. La Del Santo, ricordiamo, sta vivendo proprio nella Casa un periodo molto difficile della sua vita.