Lory Del Santo, il dolore per la perdita dei figli: “Non mi riprenderò mai!”

Lory Del Santo ha perso due figli. L’attrice, ospite a Storie Italiane, racconta tutto il suo dolore per la scomparsa prematura di Conor e Loren

Un triste destino quello di Lory Del Santo. La showgirl e attrice è stata ospite di Storie Italiane e insieme alla padrona di casa, Eleonora Daniele, ha raccontato tutto il suo dolore per la morte del piccolo Conor (avuto dal cantante Eric Clapton, morto a 4 anni tragicamente, ndr.) e di Loren, il figlio scomparso la scorsa estate. Un dolore incolmabile quello della Del Santo, dopo la morte di Conor avvenuta nel lontano 1991. “Io ogni volta ci provo ad essere normale“, ha detto Lory visibilmente commossa in trasmissione, “Ci sono dei momenti in cui è difficile recitare. Alla fine non sono una brava attrice, mi dico: ‘Ce la farò’ ma ci sono degli eventi che sono difficilissimi da vivere ma ho una grande forza d’animo“. Una donna “molto forte” l’ha definita la conduttrice, una grande forza che Lory Del Santo non ha mai nascosto. Il suo dolore lo abbiamo anche visto nell’ultima edizione del Gf Vip, quando è entrata in casa per tentare di andare avanti e superare un momento che per lei è stato davvero straziante.

Lory Del Santo e la morte dei figli Conor e Loren. Commossa racconta

La perdita di un figlio è straziante per il cuore di una mamma. Pensate se sono due figli che si perdono nell’arco di pochi anni. Un lungo periodo di tristezza e dolore quello vissuto da Lory Del Santo, e che ancora vive ogni giorno. Ha infatti così commentato: “Non mi riprenderò mai!“. Nonostante ci metta tanta forza, l’attrice ed ex gieffina deve fare i conti ogni singolo giorno della sua vita con questo triste e maledetto destino. “Non mi sono resa conto della malattia di Loren“, ha raccontato ancora a Storie Italiane, “Sono stata due mesi con lui e non mi sono resa conto di niente. Le sue caratteristiche portavano a caratterizzare questi problemi di origine mentale. Perché era un grande sportivo. Il problema è che tutte le visite mediche le ha passate, mai un sospetto. La sua malattia era diversa. Bisogno indagare, cercare nel’incercabile“, ha raccontato sulla malattia di Loren, che si è tolto la vita inaspettatamente per anedonia.

Lory Del Santo e il ricordo dei figli

Dopo tanto dolore, “Non riesco più a provare niente“, Lory Del Santo lancia un messaggio importante a tutti coloro che stanno male: “Rifugiarsi in questo baratro non è giusto. Bisogna buttarsi in questo mondo, bisogna sforzarsi di riprendersi. Si deve trovare il coraggio di tornare in questa società“.