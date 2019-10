Lory Del Santo attacca Conversano: “10 anni fa mi ha teso una trappola”

Lory Del Santo contro Giovanni Conversano a Pomeriggio 5: “Mai tradito Rocco Pietrantonio”

A Pomeriggio 5 si è rispolverato un gossip risalente a più di dieci anni fa. Quello della presunta passione tra Lory Del Santo e Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne oggi organizzatore di eventi. All’epoca la soubrette era fidanzata con Rocco Pietrantonio e secondo alcune indiscrezioni trapelate tempo fa Lory lo avrebbe proprio tradito con Giovanni. Una diceria che la Del Santo ha prontamente smentito nel salotto di Barbara d’Urso, sottolineando di essere stata usata da Conversano per una questione di visibilità e popolarità. Nel 2009 il pugliese era appena uscito dal programma di Maria De Filippi e dopo la rottura con Serena Enardu era tra i personaggi televisivi più seguiti e ogni paparazzata o diceria faceva indubbiamente notizia.

Le parole di Lory Del Santo sul flirt con Giovanni Conversano

“Non ho mai tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni Conversano. Io non tradisco quando vivo una relazione, non è nel mio stile. Quando si è famosi cercano sempre di usarti”, ha premesso Lory Del Santo a Pomeriggio 5. “Conversano aveva pagato il fotografo, aveva scelto il ristorante e a quella cena si avvicinava a me di continuo. Mi ha teso una trappola”, ha assicurato l’attrice e regista a Barbara d’Urso. Come reagirà Giovanni Conversano, oggi felicemente impegnato con la modella Giada Pezzaioli, a queste parole?

Giovanni Conversano e la tormentata storia con Serena Enardu

Nell’ultimo periodo Giovanni Conversano è tornato prepotentemente alla ribalta grazie alla partecipazione di Serena Enardu a Temptation Island Vip. I due si sono punzecchiati a colpa di frecciatine e interviste… cosa succederà ora, visto che Lory Del Santo ha pubblicamente attaccato Conversano? Lo scopriremo solo vivendo!