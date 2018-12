Lory Del Santo attacca Benedetta Mazza a Verissimo: “È solo una pedina”

Verissimo: le dure parole di Lory Del Santo su Benedetta Mazza

Ospite di Verissimo Lory Del Santo ha definito “anomala” l’edizione del Grande Fratello Vip alla quale ha preso parte. Tutta colpa, a detta della showgirl, del gruppetto che si è venuto a creare fin dal primo giorno. Il famoso gruppetto dei giovani, di cui fa parte anche Benedetta Mazza, la modella che ha battuto Lory al televoto nel corso della semifinale. “Lei è amalgamata al gruppo, è una pedina del gruppo. Bastava che si facesse la doccia e qualche massaggio e andava avanti ugualmente”, ha spiegato la donna a Silvia Toffanin. “È comunque una persona dolce e carina ma a lei questi complimenti non bastano. Lei però deve dimostrare di avere altro”, ha aggiunto la protagonista del Drive In.

Lory Del Santo parla del gruppetto del Grande Fratello Vip

“Di questo gruppo fanno parte sette persone più un’ottava variabile. Questa è stata Jane Alexander che ha provato ad entrare nel gruppo ma non ci è riuscita fino in fondo. E così quando io ero innominabile nominavano sempre lei”, ha analizzato Lory Del Santo a Verissimo. Che, nonostante queste critiche, ha ribadito di aver instaurato con tutti dei buoni rapporti. Solo che per alcuni – come appunto Benedetta Mazza – è stato più facile il percorso nel Grande Fratello Vip. Cosa che non è apparsa scontata, ad esempio, per Ivan Cattaneo, nominato di continuo nei primi mesi del gioco.

Come sta oggi Lory Del Santo dopo il Grande Fratello Vip

A due mesi dall’ingresso nel Grande Fratello Vip, Lory Del Santo non si pente di questa scelta. Il programma si è rivelato una vera e propria terapia dopo la morte del figlio Loren. “La morte deve essere un punto per poi riuscire ad andare avanti, perché questa vita vale la pena di essere vissuta. Bisogna partire dalle piccole cose, perché da queste si può ricostruire la felicità”, ha detto Lory.