Lory Del Santo: “Ho rischiato la vita”. La confessione su Giancarlo Giannini

Lory Del Santo, la confessione a Mattino 5 su Giancarlo Giannini

A Mattino 5, Lory Del Santo fa una confessione sul suo passato, che vede come protagonista anche Giancarlo Giannini. Questa mattina, Federica Panicucci torna a parlare dei paparazzi e delle reazioni dei Vip. Vengono mostrati diversi filmati, che vedono noti personaggi dello spettacolo, del cinema e della musica cercare di sfuggire ai fotografi. In studio è presente, appunto, Lory, che decide di raccontare quanto le è accaduto in passato, quando avrebbe addirittura rischiato la vita. Secondo quanto rivela la stessa Del Santo, insieme a Giannini avrebbe affrontato un inseguimento con i paparazzi. Alla guida dell’auto pare ci fosse proprio il noto attore italiano, che avrebbe poi condotto Lory a destinazione. Al fine di non finire al centro del gossip, Giannini avrebbe cercato di seminare a tutta velocità i paparazzi, rischiando di commettere un incidente.

Lory Del Santo, la rivelazione a Mattino 5: “Ho rischiato la vita”

“Ho rischiato la vita per non farmi fotografare”, confessa Lory a Mattino 5. Per la regista di The Lady, questo episodio, è stato terribile. La rivelazione fatta dall’attrice spiazza la Panicucci, che vorrebbe sapere di più. Infatti, la conduttrice vede questa confessione come “uno scoop”. Lory ci tiene, però, a precisare che con Giannini c’era solo un’amicizia. A questo punto, l’attrice pare rendersi conto di quanto detto e inizia a pensare che forse non avrebbe dovuto raccontare la vicenda. “Non so se posso dirlo però credo di poterlo raccontare in fondo”, riflette così sulla questione la Del Santo. Dopo di che, Lory continua il discorso parlando dei paparazzi. L’attrice è convinta che sfuggire dai fotografi sia “una causa persa”.

Lory Del Santo smentisce il presunto flirt con Giovanni Conversano a Pomeriggio 5

Solo ieri, a Pomeriggio 5, Lory ha smentito il presunto flirt con Giovanni Conversano, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Serena Enardu. Alcune indiscrezioni vedevano la Del Santo tradito Rocco Pietrantonio proprio con l’organizzatore di eventi. La diceria in questione è stata prontamente smentita dalla stessa Lory nel salotto di Barbara d’Urso. La Del Santo, infatti, ha precisato di non aver mai tradito Pietrantonio. Non solo, la regista di The Lady ha ammesso di essersi sentita usata da Conversano, per visibilità.