Lory Del Santo commossa a Mattino 5: il gesto di Cecchi Paone

Lory Del Santo, l’emozione a Mattino 5: l’ex gieffina ripercorre alcuni momenti del suo percorso al GF Vip

Dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip, per la prima volta Lory Del Santo, come gli altri ex gieffini, giunge a Mattino 5 per un’intervista con Federica Panicucci. Purtroppo non è possibile ripercorrere tutta la sua esperienza all’interno della Casa, poiché il programma decide di dedicare gran parte del tempo alla tragedia di Ancona. La conduttrice riesce, nonostante ciò, a mandare in onda qualche filmato riguardante il percorso di Lory nel reality. Vengono mostrati alcuni momenti in cui l’ex gieffina in confessionale si lascia andare. Ora in studio la Del Santo ricorda il tragico periodo vissuto dopo la morte del figlio. In particolare, Lory dichiara che inizialmente non voleva far sapere a nessuno quanto accaduto nella sua famiglia. Avrebbe voluto tenere nascosto al mondo la scomparsa del figlio. Ma poi un giorno ha deciso di parlare e di confessare a tutti il dolore che stava provando. Ha compreso che doveva trovare il coraggio di parlare. Il silenzio la stava facendo impazzire, si era accorta che aveva bisogno di parlare con qualcuno.

Lory Del Santo e la decisione prima di entrare al GF Vip: il gesto di Cecchi Paone

Lory aveva bisogno di sfogarsi, di rivelare a tutti quanto stava soffrendo. Dopo averlo fatto, ha deciso di prendere comunque parte alla nuova edizione del reality. La Del Santo, a Mattino 5, parla con le lacrime agli occhi. Cerca di trattenersi, ma la commozione è grande. È felice di aver portato avanti un percorso lineare e di essere riuscita ad affrontare bene la situazione. Non tutti, infatti, erano convinti che l’esperienza al GF Vip avrebbe potuto far bene a Lory. Anche Alessandro Cecchi Paone era sicuro che questa non era la soluzione giusta per la Del Santo di affrontare il dolore per la perdita del figlio. Ora a Mattino 5, il gieffino fa una rivelazione inaspettata.

Alessandro Cecchi Paone: “Per me la vincitrice morale è Lory”

Alessandro dichiara a gran voce che per lui la vincitrice morale di questo GF Vip è proprio Lory, non perché ha perso recentemente un figlio, bensì per come ha saputo gestire questa esperienza. “Ho avuto la fortuna di passare tre settimane con Lory, ha gestito la situazione in modo straordinario”, rivela Cecchi Paone. In questo modo, l’ex gieffino fa un passo indietro e afferma di essersi ricreduto. Un bel gesto quello di Alessandro, che riesce a strappare un sorriso a Lory, che appare con le lacrime agli occhi.