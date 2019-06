Lory Del Santo racconta la sua audace maturità: “Avevo un tacco 12 e…”

Lory Del Santo ricorda la sua maturità: “Tacco 12 e massimo dei voti”

Lory Del Santo non riesce a non far parlare di sé. Ogni volta che interviene in una trasmissione stupisce tutti con le sue esilaranti e sempre sorprendenti dichiarazioni. L’ultima riguarda il suo esame di maturità. Oggi in Italia si è tenuta la prima prova della maturità 2019 e l’attrice, regista ed opinionista, ospite su Radio1, ha ricordato e raccontato la sua esperienza con gli esami finali delle scuole superiori. Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Del Santo ha detto di ricordare perfettamente quel giorno così importante, svelando come andò. Lory ha raccontato, senza freni come al solito, di essersi presentata con tacchi alti e un vestito di lino, senza indossare la biancheria intima. Non era la più brava della classe, ma alla maturità prese il massimo dei voti risultando la migliore.

Maturità, il ricordo di Lory Del Santo a Un Giorno da Pecora: “Quel giorno ero stratosferica”

“La mia maturità? Me la ricordo perfettamente! Entrai nella mia classe ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardavano in modo strano – ricorda Lory Del Santo nel suo intervento a Un Giorno da Pecora – allora io uscii. Un docente mi seguì e mi chiese: ‘le serve una mano?'”. Così uno dei conduttori le domanda se quel professore magari ci stesse provando con lei: “Era un commissario esterno, non lo conoscevo. Chissà…”, risponde l’ex di Gennaro Lillo del Grande Fratello.

Lory Del Santo e la maturità: “Sono stata la più brava della classe”

Così Lory ci riflette su e continua il suo racconto, svelando che nel giorno dell’esame di stato aveva deciso di indossare un outfit particolare: “Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero. E non avevo il reggiseno”. Ma la Del Santo non indossava nemmeno il resto dell’intimo: “Tanto c’era un doppi strato di lino in quelle parti del vestito…”. Ma come andò l’esame? A quanto pare molto bene, infatti la Del Santo conseguì il massimo dei voti: “Non andavo molto bene a scuola ma alla maturità sono stata la più brava della classe”.