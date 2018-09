Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? Parla l’ex Rocco Pietrantonio

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? L’ex fidanzato Rocco Pietrantonio dice la sua

Non si parla d’altro, ovvero della probabile entrata di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. A parlare a Mattino 5 ci pensa proprio il suo ex fidanzato Rocco Pietrantonio. L’uomo decide di dire la sua pubblicamente, sebbene non ne abbia ancora parlato privatamente con l’attrice. Per come conosce Lory, sa che lei vorrebbe prendere parte al reality per continuare a lavorare. Secondo Rocco, si tratta per la Del Santo di un lavoro come tutti gli altri. Dopo la morte di un caro è necessario andare avanti e Lory avrebbe deciso di farlo così. Ma questa sua scelta sta letteralmente dividendo il pubblico a metà. Pietrantonio aveva un bel rapporto con Loren. Trascorreva molto tempo con il giovane, che viveva con lui e Lory. Rocco, però, è convinto che prendere parte a un reality non può rappresentare per la sua ex fidanzata una terapia. Pertanto, per come conosce la showgirl, Pietrantonio si dice convinto del fatto che la donna tenterà di essere una semplice concorrente. “Ho preferito non sentirla”, però rivela Rocco. Quest’ultimo non ha ancora parlato privatamente con la sua ex fidanzata dopo questa tragedia.

Grande Fratello Vip, Lory Del Santo entrerà nella Casa? Questa storia divide il pubblico a metà

“Andare nel reality non può essere una terapia, per come sono fatto io non riuscire neanche a camminare per strada. Ma Lory sta andando a lavorare, questo è il messaggio. Quello è il suo lavoro, anche lei deve sopravvivere”, rivela Rocco a Mattino 5. Per molti la partecipazione di Lory al noto reality è un grande errore. Per la Del Santo, secondo alcuni opinionisti, potrebbe esserci un effetto contrario a quello sperato. Probabilmente l’attrice pensa di poter affrontare meglio il dolore, tuffandosi nel lavoro senza guardare indietro. Ma sono tanti quelli convinti che non sia una decisione giusta. Sicuramente la sua eventuale partecipazione potrebbe dividere il pubblico. Anche diversi giornalisti hanno detto la loro al riguardo. Non solo, ha parlato pure Cristiano Malgioglio, ex concorrente del programma. Sono in molti coloro che sono contro questa partecipazione e che non consiglierebbero mai nessuno, che si trova nella situazione di Lory, a prendere parte al reality.

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? Rocco Pietrantonio non ha ancora sentito privatamente l’ex fidanzata

Intanto, Rocco rivela che ha preferito non sentire Lory per parlare della morte di Loren. L’uomo ammette che quando la incontrerà sicuramente chiederà alla sua ex fidanzata come sta. Proprio il fatto che lui sia andato in televisione a discutere della partecipazione della Del Santo al Gf Vip, senza prima sentirla privatamente, ha scosso un po’ Pierluigi Diaco a Mattino 5. Il giornalista è convinto che Rocco abbia sfruttato la sua posizione di ex fidanzato per apparire in televisione.