Loris Karius, è davvero crisi con Diletta Leotta? Lui rompe il silenzio

Loris Karius a ruota libera. Il portiere tedesco e marito di Diletta Leotta si è raccontato come mai prima d’ora al settimanale Sette (Corriere della Sera), svelando lati inediti di sé. Tutti in Italia lo conoscono come il coniuge della conduttrice di Dazn, ma lui, con una punta di orgoglio, ha rimarcato che all’estero la situazione si ribalta: è lui la star che viene riconosciuta per strada. E sulla crisi matrimoniale di cui tanto il gossip del Bel Paese ha parlato di recente? Se c’è stata, pare che non sia più un problema visto che il calciatore ha persino detto che non esclude l’ipotesi di avere un secondo figlio con la moglie con la quale ha accolto Aria il 16 agosto 2023.

Loris Karius: la vita con Diletta Leotta e con la figlia Aria

Una delle domande più gettonate dai curiosi del gossip e in che lingua si parla nella famiglia Leotta-Karius. “Mi rivolgo ad Aria in tedesco, Diletta in italiano, ma la lingua di casa è l’inglese”, ha spiegato il portiere. Di recente si è sussurrato di una profonda crisi con la moglie. Qualcuno ha persino scritto che Karius ha chiesto a Diletta una pausa di riflessione dopo aver scovato uno scambio di messaggi tra lei e un uomo misterioso. Di tale faccenda il portiere non ha parlato. Ha però raccontato che alla vigilia di Natale si è trasferito assieme alla famiglia in un nuovo appartamento, a Milano e che le vacanze natalizie sono andate benissimo: “In Inghilterra si giocava sempre, non c’era il tempo di entrare nello spirito natalizio. Preferisco così. Aria si è divertita con le sue quattro cuginette”.

Nella vita dell’atleta tedesco non c’è soltanto il calcio. “Mi piace la musica, la ascolto e la produco. Lavoro come deejay alle feste e agli eventi. Ho fatto il modello alle sfilate”, ha ricordato, aggiungendo che per lui importante è arrivare a sera soddisfatto, dopo aver passato tempo con la figlia di cui dice di essere fierissimo. Con lei si diverte parecchio. “Ma non saprei tenerla da solo, senza Diletta e senza nonni; è una spugna che impara tutti i giorni, e io voglio essere un esempio positivo per mia figlia”, ha sottolineato.

Dunque niente crisi e niente ombre sul matrimonio? Pare proprio di no. Karius ha infatti dichiarato che anzi non esclude di allargare la famiglia. Un altro bebè? “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no”.

In Italia la star della coppia è la moglie. Lui gode di popolarità solamente tra gli appassionati del mondo del pallone e da qualche mese anche tra quelli del mondo del gossip, visto che spesso si ritrova chiacchierato sui magazine di cronaca rosa nostrani. Quando va oltre i confini del Bel Paese, però, la musica cambia: “All’estero la situazione si ribalta ma non ho nessun problema con la sua popolarità, sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione”.