Loretta Goggi, stoccata ad Alessandra Amoroso: i fan insorgono

Nella serata di sabato 27 gennaio è andata in onda, nel prime time di Rai 1, una nuova puntata di Tali e Quali, lo show spin-off di Tale e Quale Show che, a differenza di quest’ultimo, vede esibirsi persone comuni. Proprio in seguito all’esibizione di una delle concorrenti, Loretta Goggi, storica giudice dello show, ha lanciato una frecciatina ad Alessandra Amoroso: ecco cosa è successo.

Loretta Goggi e l’aneddoto su Alessandra Amoroso

A Tali e Quali una concorrente si è esibita nei panni di Alessandra Amoroso, eseguendo il brano Comunque Andare. La performance ha incontrato pareri diversi da parte dei giudici. Mentre Giorgio Panariello si è complimentato con la ragazza, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi hanno espresso qualche perplessità. Quest’ultima, in particolare, dopo aver fatto alcuni appunti alla concorrente sulla gestione della voce, ha ricordato un presunto aneddoto che interesserebbe proprio Alessandra Amoroso, relativo ai tempi in cui quest’ultima era concorrente ad Amici:

“Mi sono ricordata quando anni fa ad Amici ad Alessandra hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera con Luca Jurman che era il suo insegnante e lei ha fatto una faccia… Eh per forza, a una che vuole fare Etta James e Anastacia, Maledetta Primavera magari era troppo… Se poi alla fine l’ha cantata? Sì, sì l’ha cantata. Non dico come però, no, non lo so come l’ha cantata però l’ha cantata“.

Quella che sembrerebbe essere una piccola frecciatina della giudice di Tali e Quali ad Alessandra Amoroso non è di certo passata inosservata al pubblico social, subito intervenuto a commentare la vicenda. Diversi utenti, in particolare, hanno sostenuto come Alessandra Amoroso non si sia mai trovata di fronte alla richiesta di cantare Maledetta Primavera, né abbia mai eseguito il brano: “Alessandra non ha mai cantato nè le è mai stato proposto di cantare Maledetta Primavera: questa è la verità” si legge sui social. “Confermo non l’ha mai cantata” è quanto scritto da un’altra utente. “Ma la Amoroso non ha mai cantato Maledetta Primavera” ha scritto un altro.

Loretta Goggi: critiche da parte dei fan di Alessandra Amoroso

Nel complesso, parte dell’utenza n0n ha apprezzato le parole di Loretta Goggi nei confronti della cantante e diversi si sono mostrati critici verso quanto visto e ascoltato: “Inventarsi una cavolata del genere dopo 15 anni e a pochi giorni da Sanremo… Semplicemente pessima” è quanto scritto da un utente. “Erano 15 anni che la dolce Loretta aveva voglia di togliersi questo macigno dalla scarpa” si legge.

A incuriosire, tuttavia, è la divergenza tra le versioni riportate. Da un lato, Loretta ha sostenuto che Alessandra Amoroso abbia cantato Maledetta Primavera dopo un’iniziale, presunta, perplessità. Dall’altro lato invece, il web ha fatto notare come ciò, in teoria, non sia mai avvenuto. Rimane da capire, quindi, se Loretta Goggi possa aver fatto un errore nel suo discorso. Chissà se Alessandra Amoroso deciderà di intervenire per commentare la questione, magari facendo chiarezza una volta per tutte. Ad ogni modo, la cantante debutterà il prossimo 6 febbraio sul palco dell’Ariston, in occasione di Sanremo 2024. Nella serata delle cover, inoltre, Alessandra Amoroso duetterà con i Boomdabash.