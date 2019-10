Loretta Goggi e il rapporto con la Carrà: “Mai state rivali”

Il vero rapporto tra Loretta Goggi e Raffaella Carrà

Alla vigilia della seconda puntata di A raccontare comincia tu, dove è stata ospite, Loretta Goggi ha parlato del suo rapporto con Raffaella Carrà. Per tanti anni si è parlato di una rivalità tra le due showgirl, che hanno sicuramente segnato il mondo dello spettacolo italiano. Ma in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la Goggi ha ribadito che quell’antagonismo è stato creato dalla stampa degli anni Settanta e Ottanta per il semplice pour parler. La giurata di Tale e Quale Show ha chiarito che è molto legata alla Raffa nazionale, che prova nei suoi confronti tanto affetto e stima. Ed è per questo che non ha avuto problemi a presenziare nel nuovo programma della Carrà, in onda ogni giovedì sera su Rai Tre.

Le parole di Loretta Goggi sulla collega Raffaella Carrà

“La rivalità non esisteva. In realtà io non avevo niente a che vedere con la danza di Raffaella, venivo dalla prosa, sono stata scelta perché Baudo mi aveva sentito fare delle imitazioni. Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi”, ha raccontato Loretta Goggi alla rivista edita da Mondadori. La Goggi e la Carrà si sono conosciute negli Anni Settanta e da allora non si sono più perse di vista. “Amicizia è una parola seria, siamo buone conoscenti. E c’è dell’affetto”, ha puntualizzato Loretta.

Loretta Goggi stima e apprezza la collega Raffaella Carrà

“Di Raffaella mi piace il rigore assoluto. E poi l’energia, la potenza e la marcia in più che vanno al di là di qualsiasi qualità tu le possa riconoscere”, ha aggiunto Loretta Goggi.