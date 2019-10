Loretta Goggi con un nuovo show su Rai Uno: il gossip

Loretta Goggi protagonista di un nuovo programma su Rai Uno?

È un periodo davvero intenso per Loretta Goggi. A 69 anni l’imitatrice, conduttrice, cantante e attrice è una delle più richieste in tv e al cinema. Tra Tale e Quale Show, film e varie ospitate, tutti vogliono Loretta. E la Rai non resta di certo a guardare: stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 31 ottobre, la rete vorrebbe affidare alla Loggi uno show tutto suo. Un one woman show che celebrerebbe la lunga carriera di Loretta, la sua forte personalità e la sua grande ricchezza umana. Uno spettacolo che molti telespettatori chiedono a gran voce da anni e che potrebbe concretizzarsi nell’autunno del 2020. Il progetto riuscirà a diventare realtà?

Gli ultimi impegni lavorativi di Loretta Goggi

In attesa di saperne di più su questo nuovo show, Loretta Goggi è divisa su più fronti. “Un periodo di lavoro così pieno non mi era capitato neanche da ragazza”, ha dichiarato di recente l’artista a Tv Sorrisi e Canzoni. La Goggi è ancora impegnata con Tale e Quale Show ma nel frattempo sta girando il film Glass Boy, tratto dal romanzo di Fabrizio Silei, e la pellicola Non ci resta che il crimine. Di recente ha presentato al Festival di Roma il corto Sogni e ha ricevuto un riconoscimento in Quirinale per il suo impegno con l’Airc, l’Associazione per la ricerca sul cancro, con cui collabora da ben trent’anni. In più Loretta è una delle protagoniste della nuova edizione di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà.

Loretta Goggi smentisce la rivalità con Raffaella Carrà

E a proposito di Raffaella Carrà, di recente Loretta Goggi ha smentito la presunta rivalità con la collega: “In realtà io non avevo niente a che vedere con la danza di Raffaella, venivo dalla prosa, sono stata scelta perché Baudo mi aveva sentito fare delle imitazioni. Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi”.