Loretta Goggi: Mara e Romina, doppia gaffe sul marito scomparso

Durante l’ultima puntata di Domenica In 2019-2020 c’è stata l’ospitata di Loretta Goggi, che è tornata a parlare del marito Gianni Brezza, venuto a mancare nel 2011 a causa di un cancro. L’attrice e il coreografo hanno vissuto una lunga e intensa love story durata ben 32 anni. Dopo la scomparsa di Gianni, Loretta ha passato un periodo difficile e molto duro, chiudendosi nel silenzio per 6 mesi. La Goggi è stata talmente segnata dal lutto che non ha più cantato da quando Gianni è morto, spiegando che i brani da lei interpretati gli ricordano troppo il compagno, provocandole una forte malinconia. Inoltre, da quando è rimasta vedova non ha più avuto alcun fidanzato. Di questo e molto altro ne ha parlato con Mara Venier e un’altra ospite di Domenica In, Romina Power. Entrambe sono incappate in una gaffe…

Mara Venier e Romina Power ‘scivolano’ sulla love story di Loretta Goggi

“Non canto le canzoni che mi ricordano Gianni”, ha spiegato la Goggi, ricordando la scelta presa dopo la scomparsa di Brezza nel 2011. Ed è qui che Zia Mara è ‘scivolata’. “Però Romina Power canta ancora le canzoni con Albano”, ha commentato la conduttrice veneziana. Loretta, con garbo e la sua consueta ironia, le ha quindi ricordato che il pugliese c’è ancora: “Ma lui è ancora vivo”. Insomma, c’è una piccola differenza se proprio si vogliono paragonare le due situazioni. Dopodiché è stata la Power a prendere una buccia di banana. Goggi: “Con mio marito siamo stati insieme 32 anni”. “Che coraggio!”, la replica di Romica a cui ha messo una pezza Mara Venier con un “Ma che stai a dì!”.

Domenica In, Loretta Goggi e Romina commosse

Loretta Goggi, durante la chiacchierata a Domenica In, pur non perdendo mai il sorriso, è apparsa in certi passaggi molto commossa e sull’orlo del pianto. Non a caso ha tenuto un fazzoletto bianco tra le mani lungo tutta l’intervista, ricordando quanto sia stato grande, profondo e inimitabile l’amore condiviso con il marito Gianni Brezza. Prima del suo arrivo in studio, Romina Power ha invece omaggiato la sorella Taryn, scomparsa lo scorso venerdì negli Usa. La donna si è spenta all’età di 66 anni, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro la leucemia. Con la sorella Romina era unita da un legame fortissimo e simbiotico. Anche per l’ex di Albano, come la Goggi, è apparsa assai commossa ed emozionata.