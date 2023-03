Loretta Goggi stracult a Domenica In. La conduttrice e cantante romana, sbarcata in studio per conversare con l’amica Mara Venier e per presentare il suo spettacolo ‘Benedetta primavera’ (in onda su Rai 1 venerdì 10 marzo, a partire dalle 21.30), è stata protagonista di una battuta ‘intima’ che ha colpito il pubblico (su Twitter la cantante è finita in un amen in tendenza). A un certo punto la conduttrice veneta, provando a strizzare l’occhio al gossip, ha detto all’ospite di vederla “friccicarella”. “Quella cosa non friccica!”, la replica della Goggi. La ‘Zia’ è scoppiata in una fragorosa risata. Loretta si è resa conto di aver detto qualcosa di spassoso. “Ho detto qualcosa di tremendo”, ha chiosato la cantante, coprendosi il viso con le mani, segno di evidente imbarazzo. Inutile spiegare che cosa abbia inteso l’artista con “quella cosa” non friccica.

Loretta Goggi non ha intenzione di tornare sui social

Loretta Goggi ha poi parlato del suo rapporto con i social. Diversi mesi fa, a causa delle critiche gratuite ricevute a più riprese, l’interprete di Maledetta primavera ha chiuso i propri account. Per quel che riguarda la sua scelta, ha detto di non aver alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Insomma resterà alla larga dalle piattaforme della rete. Inoltre con la Venier ha fatto del sarcasmo, spernacchiando le donne che su Instagram e Facebook insultano e biasimano con acredine e cattiveria.

Loretta Goggi: dopo la morte del marito nessun amore

La cantante è stata a lungo legata al ballerino Gianni Brezza, conosciuto alla fine degli anni settanta e sposato nel 2008, dopo quasi trenta anni di relazione. Il rapporto sentimentale è stato spezzato 2011, quando il danzatore si è spento. Da allora Loretta non ha più avuto alcun amore. Come ha sottolineato in diverse interviste, non crede che troverà mai un altro compagno di vita. Troppo intenso e profondo il legame che creò con il compianto Brezza.

La Goggi ha invece continuato a lavorare in ambito televisivo. Il 10 marzo tornerà in onda con uno show tutto suo, a distanza di anni dalla sua ultima conduzione. Attorno al programma sta crescendo l’attesa.