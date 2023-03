Loretta Goggi e Gianni Brezza sono stati insieme ben 32 anni, fino alla morte dell’uomo, scomparso a 74 anni a causa di un tumore. Gianni Brezza è stato regista, primo ballerino e coreografo. I due si conobbero nel 1979 quando lui fu chiamato per dirigere la giovane Goggi nello storico programma “Fantastico”. Ai tempi Brezza era sposato con un’altra donna, ma la sintonia tra i due era impossibile da nascondere e, per questo, non sono riusciti a resistere alla tentazione e hanno iniziato una relazione clandestina. Dopo due anni, poi, la coppia uscì allo scoperto e Brezza divorziò dalla moglie, da cui aveva avuto anche tre figli. Da lì, non si sono più lasciati e hanno coronato finalmente il loro amore nel 2008 convolando a nozze dopo quasi 30 anni insieme. Un matrimonio durato fino al 2011, anno di morte dell’uomo. Queste le parole raccolte da “Fanpage” di Loretta, con cui parla del loro rapporto:

Alla fine non ci siamo sbagliati, ci siamo amati tantissimo Abbiamo litigato tantissimo, tanto che ogni anno lui faceva le valigie e andava via. Per lui ho fatto tutto, ma quando prendeva queste decisioni l’unica cosa che sono riuscita a fare era non cercarlo, perché poi c’era un limite. Mi telefonava e mi diceva: “Goggi ho finito il profumo, me lo compri tu o me lo devo comprare da solo?” e io telefonavo e dicevo “ ti ho comprato il profumo” era il suo modo per tornare a casa. Non ero interessata al matrimonio, perché non erano arrivati i figli. Mi ha chiesto di sposarlo davanti ad una partita della Juve che giocava con la Roma e io sono romanista quindi non la guardavo, “Goggi ma perché non ci sposiamo?” “questo è un punto di non ritorno” gli dissi, sono uscita e ho fatto fare la targa della porta con il nome Brezza-Goggi, finalmente potevo mettere il nome Brezza sulla porta della mia casa.

Loretta Goggi: l’incontro con il marito quando lui stava con un’altra donna

Nonostante non abbiano mai avuto figli, l’amore tra Gianni e Loretta è stato uno dei più profondi e longevi del mondo dello spettacolo italiano. La coppia è riuscita a superare tutte le difficoltà, dai 13 anni di differenza al precedente matrimonio di Gianni. Tuttavia, gli scontri non sono di certo mancati. Ecco cosa aveva detto la cantante in un’intervista a “Domenica In”:

32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante, io sono un po’ lenta, ci ho messo mesi ad innamorarmi di Gianni però quando l’ho incontrato non avevo chiuso bene un’altra storia, vedevo che era un bell’uomo e quando ci incontravamo noi parlavamo molto della nostra vita reciproca, familiare, sentimentale ecc, è stata un’amicizia, lui era uno di quelli con cui potevi parlare di tutto, ma non di lavoro ed era una salvezza. Un giorno mi chiede di uscire e mi porta in un bar a prendere una cosa, e parlando del più e del meno mi chiese se fossi fidanzata, però avevo ancora quella situazione in ballo, lui mi guarda e fa “io una donna se non è tutta per me non la voglio, scendi da questa macchina.

Il cancro e la morte di Brezza: Loretta Goggi andò in depressione

Dodici anni fa il regista è stato colpito da un cancro al colon che lo ha poi portato tragicamente alla morte. Dopo la scomparsa del marito, Loretta Goggi ha affrontato un periodo molto difficile ed era anche caduta in una forte depressione. L’artista aveva confessato di non essere uscita di casa per mesi e aveva anche dichiarato di voler lasciare la televisione:

Mi ha chiesto di sposarlo perché era arrivato il momento in cui lui aveva deciso di voler scegliere per me e voleva che fossi solo io a decidere per lui, anche nei momenti drammatici, lui era già stato male e mi ha detto io voglio stare insieme a te fino alla fine e questo per me era importantissimo. Se ne è andato in casa, proprio nel nostro letto. Lì ha trascorso i mesi della malattia. Mi avevano detto che lasciarlo in ospedale non aveva più senso e che un ulteriore ciclo di cure non sarebbe servito a nulla. Lui, però, non ha mai avuto paura del suo male. Da quando non c’è più, va tutto avanti, a volte con fatica qualche volta con grande soddisfazione, ma questo rapporto con lui ce l’ho ancora adesso. Il suo profumo ce l’ho ancora, chiuso.

Loretta Goggi è poi riuscita a uscire da questa situazione grazie all’aiuto della sorella Daniela, che la fece finalmente uscire portandola fino in Argentina per far visita alla nipote. Dopodiché, è tornata anche sul piccolo schermo, dove da anni brilla nel ruolo di giudice a “Tale e quale show”.