Lorenzo Spolverato beccato con Giada: “Hanno una relazione”, chi è lei

Lorenzo Spolverato continua a essere protagonista di alcune notizie di gossip, dopo il Grande Fratello. Dopo il suo viaggio in Africa con Michael Castorino, l’ex gieffino è stato beccato in compagnia di una ragazza, Giada. Molti fan, che vorrebbero rivederlo tornare tra le braccia di Shaila Gatta, hanno iniziato a commentare l’avvistamento facendo del dramma. Per questi telespettatori sembra impossibile accettare che ormai gli Shailenzo non esistono più.

Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo durante la finale, in diretta TV, spiazzando tutti. La ballerina, eliminata con una bassissima percentuale in semifinale, ha compreso fuori di non aver dato un buon esempio e di aver ricevuto più critiche che complimenti. Per questo motivo, la Gatta ha deciso di prendere le distanze da Spolverato, lanciandogli anche pesanti accuse, tra cui quella legata alla sua ossessione nei confronti di Helena Prestes.

Sebbene sia accaduto tutto questo ed entrambi hanno confermato che non torneranno insieme, ci sono dei telespettatori che continuano a sperarci. Ma, com’è giusto che sia, entrambi stanno andando avanti con le loro vite fuori dalla Casa. E ora Lorenzo viene beccato con Giada, la quale potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Dopo il Grande Fratello, Spolverato sta ricevendo alcune opportunità lavorative e tra queste c’è anche l’invito da parte di Marvel alla prima del film I Fantastici Quattro – Gli inizi.

Ha partecipato all’evento, pubblicamente, insieme a Giada e subito sono state inoltrate le foto dell’avvistamento agli esperti di gossip. Su Instagram, Deianira Marzano ha fornito dei dettagli riguardanti la vita sentimentale di Lorenzo:

“Avvistati Lorenzo e Giada alla prima di un film insieme. Non sono affatto amici, hanno una relazione: è una cosa normalissima tra persone adulte. Ed è ovvio che debbano vedersi in mezzo a cento altre persone, considerando che poi lei riceve seimila messaggi, poverina”

Sembra proprio, secondo questo gossip, che Lorenzo abbia ritrovato l’amore con Giada. Ma chi è lei? Si tratta di Giada Folcia, 36enne appassionata di moda e fitness. Oltre a essere una modella è anche una pittrice. Inoltre, è stata la prima finalista di Miss Universe Italy 2024. In molti credono che tra Spolverato e Giada non ci sia davvero una relazione amorosa, proprio perché non si sono fatti problemi a farsi vedere pubblicamente insieme.

C’è chi è, infatti, convinto che tra loro ci sia solo un’amicizia. Non resta che attendere per scoprire se lo stesso Lorenzo deciderà di fare chiarezza su questo rapporto oppure lascerà i fan a discutere sulla questione finché non si stancheranno.