Lorenzo Rinaldi X Factor 2019, fidanzato con Giorgia grazie ai Maneskin!

X Factor 2019, Lorenzo Rinaldi tra i concorrenti di Malika Ayane: l’Under Uomo è innamoratissimo!

Lorenzo Rinaldi di X Factor 2019 è fidanzato! La fortunata si chiama Giorgia, ma forse qualcuno di voi lo saprà già. Il giovane artista infatti non ha mai fatto mistero sul palcoscenico di essere innamorato e ne ha parlato anche di recente, durante uno dei daily di X Factor. Lorenzo sta incantando il pubblico con le sue esibizioni e la sua chitarra, anche se qualche giudice non ha mancato di criticarlo durante i Live. Secondo alcuni, infatti, risulta essere un po’ sempre sotto tono, come se mancasse di grinta. Vedremo se riuscirà a riscattarsi nelle prossime puntate, intanto ci dedicheremo un po’ al gossip: Lorenzo di X Factor è fidanzato con Giorgia grazie a una canzone dei Maneskin!

Lorenzo Rinaldi di X Factor fidanzato con Giorgia: un amore nato sulle note dei Maneskin

Vi spieghiamo meglio. Durante un daily di questa settimana, il giovane cantante tornato a parlare della sua fidanzata Giorgia su domanda di Malika Ayane. Il giudice di X Factor ha infatti chiesto al concorrente di cantare con tutto l’amore che ha il brano che gli ha assegnato per il terzo Live. Ed è qui che poi Lorenzo nel confessionale ha raccontato come ha conosciuto Giorgia: “La prima volta che ho visto Giorgia era sul palco, stava cantando Baggin, ma la versione dei Maneskin”. Appena ha sentito la sua voce, si è voltato alla ricerca del volto a cui appartenesse ed è rimasto folgorato! Da quel momento Lorenzo e la fidanzata Giorgia pare siano inseparabili, nonostante la giovane età. E non sono molto social, visto che sul profilo Instagram di Lorenzo ci sono pochissime foto con lei.

Lorenzo Rinaldi fidanzato, il concorrente di X Factor si racconta

Sul palco è pronto a regalare al pubblico tutte le sensazioni e le emozioni che ha provato il giorno in cui ha visto per la prima volta la sua fidanzata. Lorenzo Rinaldi infatti ha dichiarato: “Riprovare le sensazioni che ho provato quel giorno mi aiuterà a fare questa dichiarazione d’amore”. Speriamo serva a colpire gli altri giudici: si rivelerebbe importante in caso di un eventuale ballottaggio!