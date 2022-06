Lorenzo Fragola, il Web accusa dopo attacco di panico online: lui si sfoga

Nelle scorse ore Lorenzo Fragola, celebre cantante siciliano noto al grande pubblico per aver vinto X Factor nel 2014, ha fatto preoccupare tutti i suoi fan pubblicando sul web un video dove si è mostrato, per la prima volta, nel pieno di un attacco di panico. O, per essere più precisi, subito dopo il malore.

Il video non è stato caricato sul suo profilo Instagram, bensì su quello TikTok, dove di norma i contenuti riescono a diventare più facilmente virali. Tutto è successo intorno alle 4 del mattino: nella clip vediamo un Lorenzo Fragola ancora scosso e quasi in lacrime raccontare della brutta esperienza appena vissuta. La scelta di caricare un video così personale non è certo casuale o dettata da chissà quale secondo fine: con il video, Lorenzo Fragola ha tenuto a sensibilizzare i suoi follower su un tema molto importante come la salute mentale, che troppo spesso trascuriamo. Il messaggio dell’artista è dunque molto chiaro: è fondamentale trovare uno specialista quando non stiamo bene con noi stessi e parlare è il primo passo verso una possibile guarigione. Ecco le parole del cantante:

“Questo video l’ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna”.

Il nobile intento di Lorenzo Fragola, purtroppo, non è stato apprezzato da molti. Non si contano, infatti, i commenti critici degli hater sui social, che hanno accusato il cantante di essersi inventato tutto a favore di like. Critiche molto dure che il cantante non ha deciso di prendere alla leggera. Rispondendo nei commenti su Facebook all’articolo di Fanpage che parlava di lui, Lorenzo Fragola ha commentato:

Per tutti quelli che dicono pubblicità. Pensate veramente che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? Ma meno male che i vostri figli sono una generazione migliore di voi.

Proprio di recente, fra l’altro, Lorenzo Fragola si era aperto con i suoi fan dopo un lungo periodo di silenzio. Su Instagram, qualche settimana fa, il cantante aveva raccontato di aver passato degli anni bui, probabilmente i peggiori della sua vita in assoluto. Di recente, per esempio, Fragola ha subito un importante lutto. Il cantante ha anche parlato di una non meglio specificata malattia che di certo non deve avere fatto bene alla sua stabilità psicologica. Proprio alla luce di questo lungo periodo così difficile, l’artista aveva rivelato di aver pensato di ritirarsi definitivamente dalla musica. Per sua fortuna, il cantante ha poi cambiato idea: proprio di recente, Fragola si è deciso a pubblicare un nuovo singolo, Luna Fortuna, in collaborazione con Mameli.