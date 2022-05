Lorenzo Fragola ha pensato al ritiro, “Anni difficili, fra malattia e un lutto”

Il cantante siciliano Lorenzo Fragola torna a parlare di sé sui social, e lo fa raccontandoci senza filtri tutti i problemi che ha vissuto nel corso degli ultimi anni.

Non è stato questo di certo un periodo facile, ma non soltanto per Lorenzo Fragola, beninteso. Fin dallo scoppio della pandemia nel 2020, infatti, tutti hanno dovuto confrontarsi con i loro demoni interiori e con sentimenti di paura ed inquietudine vissuti anche dallo stesso cantante.

Questo è il fulcro dell’ultimo post pubblicato dal cantautore, uscito trionfatore dall’edizione 2014 di X Factor, che aveva vinto battendo Madh grazie all’aiuto di Fedez, il suo giudice per la categoria Under Uomini. Lorenzo Fragola è rimasto sulla cresta dell’onda per qualche anno. Prima con il suo disco d’esordio, intitolato 1995, e successivamente con Zero Gravity, l’artista si era portato a casa dei risultati dopo tutto discreti. Oltre al successo di The Reason Why, il suo primo singolo, e di # Fuori c’è il sole, Lorenzo Fragola aveva avuto l’occasione di partecipare al Festival di Sanremo 2016 con Infinite Volte. Successivamente Fragola aveva ottenuto importanti risultati con L’Esercito del Selfie, pezzo tormentone in collaborazione con Arisa prodotto da Takagi e Ketra.

Poi, però, qualcosa sembra essersi rotto nel meccanismo. La pubblicazione del terzo disco Bengala, nel 2018, non ha sortito i risultati sperati. Lorenzo Fragola si è così allontanato dalle scene, inconsapevole del fatto che presto avrebbe dovuto affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita.

Lorenzo Fragola ha pensato di ritirarsi: ecco il suo sfogo social

Sui social l’artista ha raccontato di aver dovuto affrontare un lutto e la malattia. “Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite” ha spiegato l’artista, che ha rivelato fra l’altro di aver pensato di “mettere da parte la musica definitivamente”.

Ad un certo punto, però, Fragola ha incontrato una persona speciale. L’incontro con il cantautore Mameli (già visto ad Amici) con il quale ha composto il suo nuovo singolo, in uscita a breve.