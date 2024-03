Lorenzo Fragola ha attaccato Fedez? Arriva la smentita

Dopo le dichiarazioni uscite su Il Messaggero di questa mattina, Lorenzo Fragola su Instagram ha smentito, rivelando come sono andati realmente i fatti.

Nell’intervista uscita questa mattina il cantante avrebbe criticato il rapper perché, una volta finito X Factor, ha sofferto di attacchi di panico e il rapper non gli sarebbe stato di aiuto. Che in parte è vero ma Fragola ci ha tenuto a spiegare meglio il suo discorso, sottolineando come il suo non sia un attacco a Fedez. Voleva essere semplicemente un racconto di vita personale.

Lorenzo ha spiegato di aver ricevuto una chiamata da un giornalista della testata che stava scrivendo un pezzo sulla salute mentale. Lui ha accettato poiché il tema gli sta molto a cuore. Ma non avrebbe mai pensato che le sue parole venissero travisate. Soprattutto perché non aveva alcuna intenzione di andare contro il rapper in questo momento delicato per lui.

Innanzitutto ci ha tenuto a sottolineare come gli attacchi di panico sono arrivati dopo un lutto che ha subito. Ha poi aggiunto che gli è stata posta la domanda su Fedez: se lo avesse aiutato. Ed ha detto di no. Ma perché non era suo compito farlo.

“Non ho mai nascosto la mia poca simpatia per Fedez, però da qui a strumentalizzare le mie parole per questo giochino dell’attacchiamo qualcuno perché va di moda non mi va. Fatelo senza di me, grazie“

Il cantante ha poi aggiunto che la sua idea era quella di far arrivare un messaggio che purtroppo dalla testata non è stato diffuso. Ovvero quello che i giovani che vengono seguiti da una casa discografica avrebbero bisogno anche di un aiuto psicologico. Perché non è facile gestire da soli i successi e gli insuccessi con le conseguenti critiche.

L’intervista al Messaggero

Al giornalista Fragola ha rivelato che non avrebbe mai voluto partecipare a Sanremo subito dopo X Factor ma il suo manager, Fedez all’epoca, lo ha quasi costretto. Gli ha infatti detto che se non avesse fatto determinate scelte avrebbe messo a repentaglio la sua carriera. Dopo 4 mesi Fragola ha mollato Fedez a causa di alcuni dissapori e soprattutto perché lui non era interessato unicamente ai soldi.

Al tempo stesso però, Lorenzo non vuole infierire contro il rapper in questo momento e quindi ci ha tenuto a ribadire le buone intenzioni delle sue parole che sono state travisate per fare lo scoop.