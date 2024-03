Fedez, Lorenzo Fragola accusa: “Dopo X Factor mi voltò le spalle”

Lorenzo Fragola, vincitore dell’edizione del 2014 del talent show X Factor e concorrente della squadra di Fedez, ha recentemente attaccato il rapper tra le pagine di Repubblica. Il cantante ha affermato di non aver ricevuto il sostegno che si aspettava da parte del rapper e di aver attraversato un periodo molto difficile, una volta terminata la trasmissione. In particolare, ha sofferto di attacchi di panico.

Queste le sue parole a riguardo:

Dopo X Factor ho avuto gli attacchi di panico, Fedez non mi aiutò. Il 90% di chi esce da un talent finisce in terapia.

Fragola si è quindi scagliato duramente non solo contro il suo ex giudice che, stando alle sue parole, l’avrebbe abbandonato, ma anche contro il sistema dei talent show. Raggiungere il successo all’improvviso, da giovanissimo, l’ha portato difatti a vivere una profonda crisi e non sapere più cosa volesse dalla vita e da lui stesso. Subito dopo X Factor, a soli 19 anni, ha partecipato anche al Festival di Sanremo con la canzone Siamo uguali, classificandosi al decimo posto.

Ripensando all’esperienza del Festival, Lorenzo ha raccontato:

Mi ritrovai in gara al Festival di Sanremo a soli 19 anni, subito dopo X Factor. Ero stato in studio di registrazione una volta. Non sapevo neppure cosa stessi facendo. Ma la minaccia che si prospettava da parte di chi lavorava con me in quel periodo suonava più o meno così: “Se non vai a Sanremo rischi di non poter fare questo lavoro a lungo termine”. Mettetevi nei panni di un diciannovenne, che avrei dovuto fare?

Stando alle sue dichiarazioni, quindi, sembra quasi che il cantante si sia sentito costretto a partecipare al Festival e che, con il senno di poi, probabilmente avrebbe fatto scelte diverse. Certo, gestire un successo arrivato tutto insieme ed all’improvviso non è semplice. Basti pensare a quanti cantanti dichiarano di aver bisogno di momenti di pausa o si ritrovano ad affrontare periodi complicati.

Perché Fragola abbandonò Fedez come manager

Stando a delle vecchie dichiarazioni, Lorenzo Fragola decise volontariamente di abbandonare Fedez come suo manager dopo solo quattro mesi di collaborazione. Probabilmente con lui la sua carriera sarebbe esplosa ma, all’epoca, preferì prendere altre strade. Questa la motivazione di questa sua scelta data dal cantante:

Ho fatto scelte di testa mia che evidenziavano come non avessi né voglia di denaro, né di successo, né di imparare.

All’epoca Fragola rifiutò l’offerta per una pubblicità di un’automobile, così come quella di pubblicare un libro. Non è mai stato ossessionato dai soldi e dalla fama e questo lo ha spinto a dire molti no. Di conseguenza, il suo atteggiamento poco accomodante ha scoraggiato molte persone a lavorare con lui.