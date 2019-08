Lorenzo e Claudia presi di mira: “Schifo”, lui furioso interviene

By

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi coppia felice

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono sempre più affiatati dopo essersi scelti a Uomini e Donne, dove – come ben ricorderete – lui era assolutamente combattuto tra la sua attuale fidanzata e Giulia Cavaglià. Mai scelta fu così azzeccata, bisogna dirlo, visto che Riccardi sta benissimo con la sua Claudia, e a giudicare dalle tante storie pubblicate su Instagram pare che la loro relazione stia dando forti emozioni a entrambi; non si tratta tra l’altro di una storia basata solo sulla passione, visto che Lorenzo e Claudia sono andati subito a convivere dimostrando di voler portare avanti un serio progetto di vita assieme. Un po’ come Andrea e Natalia, l’altra amatissima coppia dell’ultima stagione.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, il duro attacco e la risposta dell’ex tronista

Come sempre fa, anche oggi Lorenzo ha pubblicato un post su Instagram che vede lui sorridere a Claudia scriverle “Guardami sempre così”. Oltre ai tanti commenti positivi la coppia ha ricevuto anche alcune critiche e un commento davvero sgradevole: qualcuno infatti ha descritto la foto con “Schifo” infastidendo al punto Lorenzo da spingerlo a intervenire. “Aiutiamo questa persona – ecco le sue parole –… Chiama subito l’800 800 800. Cerchiamo di far tornare questa persona normale. Grazie di cuore”. Vien sempre da chiedersi a che pro seguire una coppia che non si apprezza ma questi sono misteri del Web che mai risolveremo.

Lorenzo Riccardi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip?

Aumentano a dismisura intanto le voci di corridoio che vorrebbero Lorenzo Riccardi nuovo concorrente del Grande Fratello di Alfonso Signorini; che siano solo indiscrezioni o c’è qualcosa di fondato? Noi non lo escluderemmo a priori, vista la personalità di Lorenzo e i suoi follower; staremo a vedere cosa deciderà di fare il team di Signorini, considerando che in lizza pare esserci anche l’altro tronista Mariano Catanzaro.