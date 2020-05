Lorenzo e Claudia: figlio, nuova casa e il rapporto oggi con Irene Capuano

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia oggi: ancora insieme e più uniti che mai

A un anno dalla scelta a Uomini e Donne cresce sempre più l’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. In un’intervista al settimanale Mio l’ex corteggiatrice ha parlato a lungo della relazione con l’ex tronista di Maria De Filippi. Una relazione che procede a gonfie vele, con tanto di convivenza a Latina, nonostante la differenza d’età. Lui 24 anni, lei 30: questo non ha impedito al Cobra, così come è simpaticamente soprannominato Riccardi, di lasciare un segno nel cuore della Dionigi. Tanto che matrimonio e figli potrebbero già essere dietro l’angolo, come raccontato dalla giovane alla rivista.

Nel futuro di Lorenzo e Claudia matrimonio e figli insieme

“Quando ci sposiamo? Quando il signor Cobra me lo chiederà vediamo se accetterò”, ha dichiarato Claudia Dionigi. “Un figlio? Ovviamente ne parliamo. Però stiamo aspettando il momento giusto, non sappiamo se andremo a vivere a Milano. Una famiglia è comunque nei nostri progetti“, ha aggiunto. “Io e Lorenzo conviviamo già da un anno e abbiamo raggiunto una bella stabilità, siamo innamorati e felici. Questa è la mia prima convivenza: non ho mai fatto questo passo prima perché avevo il sentore di non aver trovato la persona adatta. Con Lorenzo ho capito che lui era quello giusto, quindi ci ho provato. Ed è andata bene”, ha ammesso Claudia che dopo l’esperienza a Uomini e Donne è tornata alla vita di tutti i giorni. La Dionigi lavora da tempo nel vivaio di famiglia, molto noto nella città di Latina.

Claudia Dionigi e Irene Capuano non sono più molto amiche

Nell’intervista a Mio Claudia Dionigi ha parlato pure di Irene Capuano, l’ex scelta di Luigi Mastroianni. La fidanzata di Lorenzo Riccardi si è detta molto dispiaciuta per la rottura tra i due e che sarebbe contenta di un eventuale ritorno di fiamma. “Penso che se c’è amore e uno vuole qualcosa se la va a prendere, a meno che non ci siano dei problemi. Ma io questo non lo so: ci sentiamo meno rispetto a prima“, ha precisato Claudia.