Lorenzo Amoruso si sposa: proposta, lacrime e reazione di Afarin

Lorenzo Amoruso pronto per il grande passo con la fidanzata Afarin Mirzaei. L’ex calciatore barese, tornato al centro del gossip dopo le rivelazioni della sua ex compagna Manila Nazzaro a The Couple, nelle scorse ore ha fatto la proposta di matrimonio all’attuale compagna di origini persiane. Per l’occasione, l’ha portata a cena in un ristorante sciccoso. A fine pasto ha donato alla modella 33enne un anello assai prezioso. “Sperando in un sì”, ha scritto su Instagram Amoruso, nella speranza che la donna condividesse il suo entusiasmo per la proposta. Come ha reagito Afarin? Si è sciolta per l’emozione. Qualche lacrima di felicità ha rigato il suo viso, come si vede in un video postato sui social. “Sì, mille volte sì”, ha poi digitato su Ig la modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pier Paolo Amoruso (@lorenzo_amoruso_)

Lorenzo Amoruso è nato a Bari nel 1971. Ha 53 anni (54 a giugno), venti in più rispetto all’attuale fidanzata e, a questo punto, futura moglie. L’ex calciatore e la modella pare che si siano conosciuti a fine 2023 o qualche settimana dopo. Hanno ufficializzato la nascita della love story a San Valentino 2024. Un colpo di fulmine che ha spinto la donna a lasciare l’Iran e a trasferirsi in Italia. Amoruso, in un’intervista, spiegava che Afarin ha una laurea in architettura e che ha accettato di andarsene dal suo Paese anche per emanciparsi da una realtà ancora difficile per le donne.

Amoruso, come è noto, era reduce dalla turbolenta fine della relazione con Manila Nazzaro. Lei lo ha accusato in tv e sulla stampa di aver assunto atteggiamenti irrispettosi nei suoi confronti. L’ex calciatore in qualche frangente si è difeso, optando però principalmente per il silenzio. Si è invece scagliato contro la conduttrice di recente. Lei, nella prima puntata di The Couple, ha dichiarato che la “prima volta” con Stefano Oradei, suo attuale marito, “è stata a gennaio 2023”. “È stato allora che ci siamo detti anche ‘ti amo’, a letto, a casa sua”, ha aggiunto Manila. Apriti cielo!

La conduttrice, durante un’ospitata a Verissimo, aveva raccontato di essere stata assieme a Lorenzo Amoruso fino a gennaio 2023 e di non averlo mai tradito. “La storia con Stefano è iniziata a marzo”, aveva assicurato la showgirl. Peccato che a The Couple abbia sussurrato che già a gennaio si era detta ti amo con il ballerino. Qualcosa non torna nelle due versioni fornite dalla Nazzaro.