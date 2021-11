Lorenzo Amoruso: “Outlet, umiltà e Soleil”, il discorso lascia il segno

Polemiche, sempre polemiche: dove c’è Soleil Sorge c’è bagarre. Casualità o meno, questo è un dato di fatto. Tra le tante querelle al GF Vip in cui è cascata l’italo-americana, una ha fatto imbizzarrire Lorenzo Amoruso, ex calciatore, sempre attento alle dinamiche del reality show visto che vi partecipa la sua compagna Manila Nazzaro. Ad essere andato di traverso all’ex atleta, la sfuriata che Soleil ha scatenato su Gianmaria Antinolfi nel corso della puntata in onda venerdì 19 novembre.

Sorge ha tuonato pesantemente su Gianmaria, sostenendo che voglia far credere di essere ricco, benestante, ma che in realtà vive in una casa di 50 mq, si ciba principalmente di pasta e piselli per risparmiare e che acquisterebbe diversi capi d’abbigliamento all’outlet per fare economia. Tutto vero: Soleil ha detto tutto ciò e a molti non è piaciuta siffatta bordata perché ritenuta tutt’altro che umile. Tra questi c’è Amoruso, che ha rilasciato una serie di commenti molto duri sulla giovane.

L’ex calciatore ha parlato su Instagram, pronunciandosi senza se e senza ma. “Volevo solo parlare di Soleil, e del Grande Fratello di ieri sera. Io non so che opinione vi siete fatti. Io pensavo fosse una persona intelligente ma ieri mi è decaduta in una maniera esagerata”. Questo l’esordio roboante di Lorenzo che ha proseguito in maniera altrettanto netta e critica.

“Credo – ha sottolineato il compagno di Manila – che debba iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone che vanno all’outlet… Perché lo facciamo tutti non diciamo stupidaggini, o che mangiano pasta e piselli…“. A questo punto Amoruso ha voluto puntualizzare ulteriormente di pensare che l’italo-americana abbia bisogno di farsi un “bagno di umiltà”. Inoltre ha aggiunto che un conto è l’esposizione sulle piattaforme del web, un altro è la vita quotidiano, reale.

“Io non la sto offendendo, ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà per capire che la vita non è quella sui social è tutt’altra cosa. Probabilmente lei non l’ha capito dalla sua altezza dei suoi 27 anni”.

Soleil Sorge, la critica fiume di Lorenzo Amoruso

“Non cerco una lapidazione o un attacco diretto a Soleil non m’interessa. Siete voi intelligenti da capire chi votare, chi non votare”, ha proseguito l’ex calciatore. “Ma dico soltanto che l’esempio che è stato dato è negativo e brutto. Vedremo quello che succederà lunedì, spero solo che l’abbia capito. Io davvero sono deluso. Lei ha un mezzo importante, quello dei social e quello del GF Vip e dovrebbe mandare altri messaggi”, ha concluso Amoruso.

Non è la prima volta che il compagno di Manila spende parole poco tenere nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi, sempre su Instagram e sempre tramite delle Stories, ha sostenuto che in merito alla querelle avuta da Sorge con Raffaella Fico, Soleil avrebbe potuto tranquillamente evitare di pronunciare la parola “by…h”.

La vicenda, a detta della Fico, è ora passata in sede giudiziaria. La showgirl campana ha infatti confermato di aver denunciato l’italo-americana per la questione. Resta ora da capire se il caso sarà archiviato oppure se avrà uno sviluppo giudiziario.