Lorenzo Amoruso ha sposato Afarin, lei con l’abito trasparente e la famiglia assente: tutto sul matrimonio

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei sono marito e moglie. L’ex calciatore 54enne, sabato 27 giugno, ha sposato con rito civile la compagna 33enne di origini iraniane, nell’incantevole cornice dell’Abbazia di San Galgano, a Chiusdino, in provincia di Siena. Sotto un sole rovente, è arrivato il fatidico “Sì”. Afarin ha indossato un abito in pizzo bianco con trasparenze e uno spacco profondissimo, oltre all’immancabile velo. Amoruso ha invece optato per un completo totalmente scuro, in tinte blu notte.

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei si sono sposati: tutto sul matrimonio

Lorenzo e Afarin si sono conosciuti e legati sentimentalmente circa tre anni fa. Dopo 18 mesi di relazione hanno deciso di andare a convivere. Quando si incontrarono, lui era reduce dalla fine della storia con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Il rapporto non è finito bene. Tra i due ex ci sono state accuse incrociate e polemiche. Anche Manila si è rifatta una vita, sposando il danzatore Stefano Oradei.

Tornando ad Amoruso, intervistato dal quotidiano La Nazione pochi giorni prima del matrimonio, aveva spiegato di essere tranquillo e che le emozioni senza dubbio sarebbero arrivate nel grande giorno. E a giudicare dalle foto e dai video diffusi sui social dell’evento, pare che non si sbagliasse. In merito alla decisione delle nozze, ha sottolineato di esserne convinto e che il percorso che lo ha portato ad unirsi alla neo moglie è stato per lui del tutto nuovo, non essendosi mai sposato prima.

Un anno fa, cogliendo tutti di sorpresa, aveva fatto la proposta a Mirzaei. “Non lo sapeva nessuno – aveva raccontato – non ho spiegato granché nemmeno all’orafo che ha fatto l’anello. E non lo sapevano nemmeno i miei amici. Ma quando stai bene con una persona, quando insomma capisci che questa persona vuole condividere con te momenti belli e brutti, ti sta vicino in certe situazioni, allora ti decidi. E io ho deciso. Mi ha emozionato vederla commossa. È stato veramente molto bello”.

La famiglia di lei assente alle nozze: non sono arrivati i permessi

Qualche intoppo, purtroppo c’è stato durante l’organizzazione del matrimonio. La famiglia di Afarin non ha potuto partecipare ai festeggiamenti in quanto dall’Iran, a causa della guerra, non sono riusciti a partire. L’ex calciatore ha spiegato che con la moglie ha tentato in tutti i modi di far arrivare i parenti dal Medio Oriente, ma che non c’è stato verso di avere i permessi necessari per viaggiare. A un certo punto hanno anche preso in considerazione di spostare la data delle nozze, ma la famiglia di lei si è opposta: “Eravamo disposti anche a rimandare il matrimonio, ma è stata la famiglia di Afarin a dirci di andare avanti. Non ci sono tempi certi. Se e quando si potrà proveremo ad andare noi da loro per fare una festa con i parenti più stretti”.

Presenti invece i parenti stretti di Amoruso e quelle persone che condividono con lui e con Afarin la quotidianità. Dopo il “Sì” con rito civile all’Abbazia di San Galgano, i festeggiamenti sono proseguiti nel casolare dove abitano i neo sposi. Qui si è tenuto il ricevimento con tanto di fuochi d’artificio spettacolari a chiudere l’evento.