Lorenzo Amoruso: la sua ex è Giulia Montanarini, ex tronista. La storia

Lorenzo Amoruso si sta cimentando assieme a Manila Nazzaro nelle dinamiche intricate di Temptation Island 2020. Assieme ad Antoenlla Elia e Pietro Delle Piane sono la componente vip del programma di Canale 5, che quest’anno ha mescolato le carte coinvolgendo sia personaggi comuni sia del mondo dello spettacolo. A proposito di Amoruso, nelle scorse ore è emerso che l’ex calciatore ha avuto una lunga love story con un’altra donna famosa. Trattasi di Giulia Montanarini (showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne) che per molto tempo è stata un volto noto del piccolo schermo italiano. La relazione, secondo quanto scrive Fanpage,it, ha avuto un lungo corso, durando dal 2003 al 2009. Addirittura i due hanno avuto in progetto di mettere su famiglia. Alla fine però non arrivò mai un figlio e l’amore naufragò…

Lorenzo Amoruso e la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Montanarini

Da quel che è trapelato dal passato sentimentale di Lorenzo, si è venuto a sapere che ha trascorso sei anni al fianco di Giulia Montanarini, con la quale avrebbe chiuso il rapporto nel 2009. Lei era già famosa, lui già noto per le sue imprese sportive sul rettangolo verde. Dell’intreccio d’amore tra il barese e la showgirl non si sa molto. Entrambi, a quel che risulta, si sono tenuti lontani dai riflettori della cronaca rosa. Tuttavia, ci sono delle dichiarazioni di Lorenzo risalenti al 2007. All’epoca lo sportivo rendeva noto che con la compagna, con cui aveva imbastito una love story da 4 anni, sarebbe andato convivere in un casolare ristrutturato. Zona di destinazione, la Toscana. Non solo: Amoruso affermava anche che nel giro di poco avrebbe voluto mettere su famiglia, accogliendo un bebè. Alla fine il figlio non arrivò, e la relazione si sfilacciò. Sia Giulia sia Lorenzo fecero perdere le loro tracce.

Giulia Montanarini: dopo Lorenzo Amoruso il trono di Uomini e Donne

Nel 2011 Giulia si presentò in veste di tronista a Uomini e Donne. Nel programma orchestrato da Maria De Filippi, terminato il percorso, tentò l’avventura sentimentale con Alessio Lo Passo. La loro frequentazione non spiccò il volò e si esaurì in pochi mesi, con tanto di polemiche reciproche. Attualmente la Montanarini è felice al fianco di un medico, Gianmaria. La coppia aspetta un figlio.