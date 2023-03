Lorenzo Amoruso disperato per la fine della storia d’amore con Manila Nazzaro. A farlo sapere un caro amico dell’ex calciatore, oggi commentatore sportivo, al settimanale Di Più. Uno stato d’animo che, tra l’altro, è ben evidente ogni giorno sull’account Instagram del diretto interessato: il 43enne continua a condividere aforismi sulla vita, sull’amore, sul futuro.

A quanto pare Lorenzo Amoruso starebbe molto male per la rottura con l’ex Miss Italia ma sarebbe più che mai deciso a non chiudere definitivamente questo capitolo della sua vita privata. Tanto da pensare ad un piano segreto per riconquistare il grande amore della sua vita…

“Lorenzo vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla è perduto…”, ha spifferato una gola profonda alla rivista edita da Cairo Editore.

Di recente Amoruso ha confidato di aver sostenuto i provini per l’Isola dei Famosi ben due volte ma di non averli mai superati. Dopo che la notizia della separazione da Manila è diventata di dominio pubblico Lorenzo potrebbe aver catturato l’attenzione degli autori del reality show di Mediaset e magari entrare in corsa nel programma.

Del resto anche Manila Nazzaro – intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo – ha ammesso che l’ex compagno fin da subito ha fatto il possibile per ricucire il rapporto nonostante i litigi, le incomprensioni e le evidenti difficoltà. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è però allontanata sempre più perché non vedeva più un futuro insieme.

Un grande dolore sia per Manila Nazzaro sia per Lorenzo Amoruso, che qualche anno fa hanno dovuto fare i conti pure con un aborto spontaneo. La coppia era in attesa di un figlio – il primo per l’ex calciatore, il terzo per la soubrette – ma una tragedia ha sconvolto ogni piano.

Anche il matrimonio, più volte annunciato con tanto di proposta romantica sbandierata sui social network, non si è mai concretizzato del tutto e ha portato Manila e Lorenzo ad ulteriori conflitti e dissidi. Oggi la Nazzaro si è detta pronta a ricominciare da se stessa, dai figli avuti dall’ex marito Fabio Cazzato e dal suo lavoro.

Riuscirà Lorenzo Amoruso a stupire Manila Nazzaro e a riprendersi quella che in molteplici occasioni ha definito la donna della sua vita?