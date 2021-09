Lorena Cacciatore è mamma. Sesso e nome del bebè: “Parto doloroso”

Lorena Cacciatore è diventata mamma nelle scorse ore, dando alla luce il suo primo figlio, avuto assieme al compagno Federico Marchetti, calciatore professionista (attualmente è il portiere del Genoa). L’attrice palermitana lanciata da Il Paradiso delle Signore e Tutto può succedere, che vanta anche ruoli in Don Matteo, Mina Settembre e altre fiction di successo, ha annunciato in un lungo post divulgato su Instagram di aver partorito domenica 26 settembre 2021. Fiocco azzurro per Lorena e Federico che hanno chiamato il bebè Edoardo.

Sia per la Cacciatore sia per il giocatore si tratta del primo frutto d’amore, giunto a tre anni dal primo incontro che ha fatto decollare la love story. Una relazione che si è fatta subito seria: oggi Lorena e Marchetti, rispettivamente classe 1987 e 1983, sono una famiglia.

“L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36, pesa 3,5 kg per 52cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi”. Esordisce così l’attrice sul suo profilo Instagram, per poi svelare subito dopo che il figlio è stato chiamato Edoardo. Un “capolavoro”, chiosa Lorena che non ha cambiato idea sul nome. Già lo scorso luglio, intervistata da Diva e Donna, spiegava infatti che, assieme al compagno, aveva optato per Edoardo. E così è stato.

La Cacciatore ha poi fornito altri dettagli relativi alla dolce attesa, raccontando che il bebè si è fatto aspettare perché è nato di “41 settimane +3. Ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo!”. Spazio poi alla dolce sofferenza relativa al culmine della nascita del piccolo: “Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo. Per la serie: “Donna partorirai con dolore” non è una frase tanto per dire… è proprio così!”.

“Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero. Grazie a Dio”, ha sottolineato gioiosa l’interprete palermitana. Largo poi ad altre riflessioni personali: “Ho scoperto una cosa nuova di me. Con l’esperienza del parto pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità infinita e temevo di poter mandare a quel paese tutti. E invece no”.

“Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia. Il che non ha ugualmente nulla di femminile però mi fa sentire un po’ fiera di me perché pensavo, seriamente, di essere una ca..asotto. Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole. Sono mamma!”. Così ha concluso la Cacciatore che ha incassato una pioggia di congratulazioni da parte di una miriade di suoi fan di Instagram e da parte di alcuni suoi colleghi.

La love story tra il portiere del Genoa e l’attrice siciliana, come sopra accennato, è cominciata circa tre anni fa. Galeotto fu un incontro ad un evento. Incontro casuale che però innescò una scintilla d’amore che a sua volta ha provocato un fuoco di passione che ancor oggi brucia a più non posso. Per Federico Marchetti si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Inizialmente il calciatore stette assai vicino a Lorena. Quando si conobbero lei stava combattendo contro la bulimia e un partner non era assolutamente nei suoi piani. Ma si sa che l’amore vero non ha date né orari. Quando bussa è impossibile non aprirgli.