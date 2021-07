Primo figlio in arrivo per l’attrice lanciata da Il Paradiso delle Signore e il portiere del Genoa

Cicogna in volo per Lorena Cacciatore. L’attrice lanciata da Il Paradiso delle Signore e Tutto può succedere è incinta del compagno, il portiere del Genoa Federico Marchetti. La coppia ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Lorena è al settimo mese di gravidanza: aspetta un maschietto che nascerà a fine settembre e si chiamerà Edoardo.

Sia per la Cacciatore sia per il giocatore si tratta del primo figlio, arrivato a tre anni dal primo incontro. Incontro arrivato casualmente ad un evento. Per Federico Marchetti è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che ha fatto di tutto per conquistare la bionda interprete classe 1987.

All’epoca Lorena Cacciatore stava combattendo contro la bulimia ed evitava gli uomini. Marchetti, nonostante i suoi impegni sportivi, è stato molto vicino all’attrice e l’ha aiutata ad uscire da quel terribile tunnel. “Federico mi ha salvato la vita”, ha detto chiaramente Lorena, che è molto grata al padre di suo figlio.

Oggi la Cacciatore è più che mai concentrata sulla sua gravidanza anche se è stata costretta a mettere da parte il lavoro. Lorena ha spiegato che dopo aver annunciato di essere incinta non l’hanno più voluta vedere ai provini nonostante alcuni lavori sarebbero iniziati nel 2022.

Dopo il parto, però, la 33enne spera di riuscire a tornare sul set: durante i primi mesi di gravidanza è riuscita a portare a termine le riprese dell’ultimo film di Pio e Amedeo, dov’è la protagonista femminile.

Il rapporto oggi tra Lorena Cacciatore e Alessio Vassallo

A Diva e Donna Lorena Cacciatore ha inoltre parlato del suo ex fidanzato, il collega Alessio Vassallo al quale è stata legata per ben sette anni. Superata la rottura i due sono rimasti grandi amici, anzi fratello e sorella, come ha ribadito la Cacciatore.

Alessio Vassallo – visto in numerose fiction tra cui Lolita Lobosco – ha instaurato subito un ottimo legame con Federico Marchetti, con il quale condivide la passione per il calcio. In più quando ha saputo della gravidanza della sua ex compagna si è messo a piangere come un bambino.