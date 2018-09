Lorena Bianchetti incinta a 44 anni: fiocco rosa per la conduttrice

Lorena Bianchetti incinta del primo figlio a 44 anni

Gravidanza inaspettata per Lorena Bianchetti. Proprio quando non ci sperava più, la conduttrice Rai è rimasta incinta. Ad annunciarlo la futura mamma al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 19 settembre. “Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito)”, ha confidato la presentatrice, felice come non mai di questo momento. “Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni” ha aggiunto la Bianchetti. “Io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un’emozione grandissima. Posso dire di essere veramente felice”, ha concluso Lorena.

Lorena Bianchetti, vita privata: chi è il marito della conduttrice Bernardo

Lorena Bianchetti è sposata dal 2015 con Bernardo. Il marito della presentatrice è un imprenditore romano, attivo nel campo della ristorazione. Più piccolo di un paio d’anni della conduttrice, ha deciso di sposarla dopo un solo anno di fidanzamento. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine.

Lorena Bianchetti sognava da tempo di diventare madre: ci è riuscita a 44 anni

“Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito. È proprio lui il mio “lui”, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta “Be’, se è destino, l’uomo giusto arriverà”, mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo” ha rivelato tempo fa Lorena Bianchetti.