Lorena Bianchetti in confidenza: dolori post partum e allattamento

Lorena Bianchetti: la conduttrice 45enne e neo mamma si confida. I dolori post partum, l’allattamento dopo il taglio cesareo, il marito ed Estelle (“Mi ero messa il cuore in pace”)

Lorena Bianchetti è diventata madre della piccola Estelle esattamente due mesi fa, il 5 marzo. Oggi si racconta in un’intervista esclusiva rilasciata a Di Più, facendo il punto sulla sua attuale situazione, resa raggiante dalla piccola bimba. Una sorpresa inaspettata, così come è stato inaspettato il matrimonio con Bernardo, l’imprenditore giunto nella sua vita come un fulmine a ciel sereno. La conduttrice di A Sua Immagine spiega poi la gioia del parto, ma anche i dolori patiti nei giorni successivi, periodo in cui il taglio cesareo le ha procurato forti fitte.

La conduttrice a ruota libera: “In quattro anni ho fatto tutto”

“In quattro anni ho fatto tutto. Mi sono fidanzata con Bernardo […], ci siamo sposati e abbiamo avuto lei, la nostra bimba. Tutto è avvenuto in un’età, come si dice, in cui mi ero quasi messa il cuore in pace e non pensavo al matrimonio, tanto meno a diventare mamma”, confida la conduttrice 45enne che parla poi del taglio cesareo, definito “non proprio una passeggiata” per i dolori patiti nei giorni successivi alla nascita di Estelle. E ora Lorena è già pronta per un altro bebè? La Bianchetti fa sapere che il marito sarebbe propenso a dare un fratellino o una sorellina alla neonata, ma che lei oggi è contenta così, anche perché i medici le hanno consigliato tranquillità al momento visto che l’utero potrebbe non essere pronto per una nuova nascita.

Allattamento e rientro in trasmissione: Lorena Bianchetti in confidenza

La Bianchetti ha parlato anche dell’allattamento, una pratica non semplice per chi ha partorito con il taglio cesareo. E infatti spiega che inizialmente è stato difficoltoso, ma che grazie a un’ostetrica che l’ha seguita anche una volta tornata a casa dall’ospedale, oggi allatta con gioia e amore. E come fa quando è in trasmissione? Semplice: “Con il tiralatte ne prendo una parte e lo ripongo in frigo”. E la figlia con chi sta? Con la nonna o con il marito. Lorena inoltre spiega che molto lavoro autoriale lo svolge da casa e che non passa mai più di tre ore fuori dalla sua dimora. Insomma, Estelle non è mai sola e ha tutto l’amore di cui ha bisogno.