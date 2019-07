Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta con un amuleto speciale

Lorella Cuccarini al timone de La Vita in Diretta. La conduttrice, come sempre, porterà con sé un amuleto molto speciale.

Ormai è ufficiale: Lorella Cuccarini condurrà La Vita in Diretta con Alberto Matano. In realtà, la notizia era già nell’aria ma è stata confermata il 9 Luglio, giorno in cui la Rai ha presentato i palinsesti per l’anno 2019-2020. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, per Lorella questo è un momento davvero fortunato. La Vita in Diretta, infatti, è uno dei programmi di punta di Rai 1 e della Rai intera e la conduttrice non poteva quindi chiedere di meglio per il suo ritorno sul piccolo schermo. La Cuccarini si è detta molto entusiasta di dover dividere il suo lavoro con il giornalista Alberto Matano: sarà bello condividere alcuni momenti insieme a lui per potersi contaminare l’un l’altro. Ma non è tutto, la famosa ballerina italiana è una donna molto legata alla religione e la spiritualità. Per questo motivo porta sempre con sé un amuleto molto prezioso che sicuramente metterà in borsa anche quando si recherà in Rai per calcare il palco de La Vita in Diretta.

Lorella e il legame speciale con un vecchio rosario benedetto

Chi conosce bene la Cuccarini, sa benissimo quanto sia legata alla fede che lei stessa definisce una forza potente. Sul suo libro Ogni Giorno il Sole ha dedicato alla religione pagine ricche d’amore e, ai suoi lettori, Lorella ha confidato di essere particolarmente affezionata alla figura di Maria e di aver visitato i luoghi in cui è apparsa, come Lourdes e Medjugojre. La showgirl ha tenuto molto a tramandare questo suo legame con la fede anche ai suoi figli perché è convinta che sia un aspetto fondamentale per avere una vita armoniosa. Inoltre, come svela la rivista Oggi, pare che Lorella porti sempre con se un vecchio rosario benedetto che considera il suo più grande e potente portafortuna. Quel rosario è per lei un oggetto preziosissimo dal quale non si separa mai. È il simbolo di quanto sia forte l’amore che nutre verso la religione e di quanto sia importante per lei la cura del proprio spirito.

“Sono molto emozionata“, una nuova prova per Lorella

La Cuccarini è stata lontano dalla Rai per un bel po’ di tempo e il suo ritorno è davvero in grande stile. Del resto, per una grandissima professionista come lei non poteva essere diversamente. Ai microfoni de Il Giornale, Lorella si è detta molto emozionata per questa sua nuova esperienza perché per lei sarà una vera e propria prova da affrontare. Comunque sia il suo orgoglio è tantissimo per essere entrata a far parte della squadra di mamma Rai. E, spalleggiata dal suo nuovo collega Alberto Matano, Lorella ha voluto rispondere anche a chi sostiene che è solo grazie a delle sue dichiarazioni a favore del governo attuale se a settembre sarà al timone de La Vita in Diretta: “Credo che rispondano i 35 anni di carriera. Penso che non serva dire altro”.