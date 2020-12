Lorella Cuccarini: svelato il vero motivo per cui non è più a La vita in diretta

Continua a far discutere l’allontanamento di Lorella Cuccarini da La vita in diretta. La showgirl non è stata promossa al timone del programma dopo l’esperienza dello scorso anno. Al contrario è stato riconfermato il suo ex collega Alberto Matano, con il quale la 55enne non ha mantenuto un buon rapporto. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, ha fatto chiarezza sulla situazione.

Coletta ha spiegato che la scelta di non riconfermare Lorella Cuccarini a La vita in diretta non c’entra nulla con le posizioni politiche, come insinuato da qualche malelingua. In molti, infatti, hanno ipotizzato che la Cuccarini sia stata tagliata fuori per via delle sue idee sovraniste. Ma a quanto pare non è così e Coletta ci ha tenuto a ribadirlo:

“Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso”

Dunque, a detta di Stefano Coletta, l’idea di far fuori Lorella Cuccarini da La vita in diretta è dipesa solo ed esclusivamente dalla volontà di dare nuova linfa vitale al format, dopo tanti anni di conduzione doppia. Una conduzione doppia ben lontana dai fasti di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini.

La scelta di una conduzione in solitaria, solo ed esclusivamente con Alberto Matano, si è rivelata la più azzeccata. Ogni puntata registra più di due milioni e mezzo di telespettatori e sta dando del filo da torcere a Barbara d’Urso, da anni regina del pomeriggio tv.

Da settembre ad oggi, e quindi in poco tempo, La vita in diretta di Alberto Matano è riuscita a fidelizzare il pubblico e a diventare un punto di riferimento importante per tanti italiani che seguono giornalmente un contenitore ricco di cronaca, attualità e costume.

E Lorella Cuccarini? L’ex ballerina è oggi soddisfatta ad Amici, dove è diventata una delle insegnanti di danza. Un ruolo decisamente più nelle corde della Cuccarini, che può mettere la sua lunga esperienza al servizio delle giovani promesse.

Nelle recenti interviste Lorella Cuccarini non ha esitato a ringraziare Maria De Filippi per questa grossa opportunità, di cui è fiera e orgogliosa.