Lorella Cuccarini si svela, da Amici alle stoccate a Rai e Matano

Lorella Cuccarini si svela in una nuova intervista per Gente, protagonista della copertina del nuovo numero in edicola da oggi. Il prossimo 10 agosto, la conduttrice compirà 60 anni ed è oggi uno dei volti più amati della TV italiana. Sa già come festeggerà, in famiglia con una cena intima, com’è nel suo stile. Stare insieme a suo marito e ai suoi figli rappresenta già per lei una festa. Ma nel corso di questi anni, ha dovuto affrontare tante difficoltà dal punto di vista lavorativo.

Infatti, c’è stato un lungo periodo in cui la Cuccarini è stata lontana dal mondo della TV. Precisamente, nei primi anni 2000 si è ritrovata a dover affrontare “uno stop televisivo” che non è dipeso da lei. Aveva un contratto esclusivo con la Rai, ma ecco che dopo la conduzione di Scommettiamo Che, condivisa con Marco Columbro, è arrivata questa pausa ‘forzata’: “Mi hanno messa in panchina e sono stata ferma”.

Il problema è che, avendo firmato un contratto per tre anni, Lorella non poteva apparire sulle altre reti televisive. Per questo si è ritrovata in una situazione alquanto scomoda e poco soddisfacente: “Così me ne sono stata a casa, pagata senza fare nulla. Quello per me è stato un grande affronto”. Una bella stoccata alla Rai da parte della Cuccarini, che non accettava di guadagnare non lavorando. In quel momento, ha pensato che la sua “parola ascendente fosse finita”.

A questo punto, Lorella ha parlato di Alberto Matano, che di recente ha raccontato di averla rivista. Ebbene la conduttrice spiega il suo punto di vista dopo l’epilogo della sua esperienza a La Vita in Diretta con il collega. Oggi non può non ricordare quanto accaduto con dolore:

“Diciamo che è stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro, ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo”

Dopo tante delusioni e un periodo buio dal punto di vista lavorativo, per la Cuccarini è arrivata la luce. Ad esempio, come dichiara lei stessa in questa nuova intervista, ha avuto l’opportunità di vestire i panni di insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi. Questo programma sta regalando grandi emozioni alla conduttrice, che viene sempre tenuta in considerazione dalla padrona di casa. Non solo, rappresenta un punto di riferimento per i suoi ex allievi.

Di recente ha accettato di duettare con Riki, nel feat estivo Cha Cha Twist!. Tutto questo ha dato una conferma a Lorella: “Penso che la vita, inaspettatamente, mi abbia saputo sorprendere”. Tornando a parlare dei 60 anni che si avvicinano, la Cuccarini confessa che l’età non è un fattore che le pesa. Ha resistito finora ai ritocchini estetici, mostrandosi anche senza filtri sui social network. “E comunque a me piace sembrare la mamma dei miei figli, non una loro coetanea a tutti i costi”, conclude Lorella.