Lorella Cuccarini parla di Heather Parisi a Verissimo, la verità sull’abbraccio del 2016 e sul loro rapporto oggi

Lorella Cuccarini è tornata a parlare del suo rapporto con Heather Parisi. Le due ballerine sono state per anni chiacchierate per una presunta rivalità televisiva e per via di attriti personali di cui sono state protagoniste. Come in ogni storia mediatica che si ingrossa, c’è una parte di verità e una di invenzione. E infatti Cuccarini, ospite a Verissimo nella puntata in onda il 15 novembre, ha spiegato che qualche disguido con la collega c’è stato anni fa, ma che molte cose dette sul loro conto non corrispondono al vero. Oggi, comunque, tutto è stato messo in archivio. Zero rancori e zero risentimenti.

Verissimo Lorella Cuccarini: “Con Heather Parisi pace”

Silvia Toffanin, prima di chiedere a Cuccarini di Heather Parisi, le ha mostrato una clip della danzatrice americana la quale, di recente, ha dichiarato di non aver nessun problema nei suoi confronti e che la loro rivalità è stata un’invenzione dei media. “Su questo ha ragione. Anche io non ho nulla contro di lei”, ha evidenziato Lorella, menzionando poi il famoso abbraccio televisivo del 2016. “Da allora non ci siamo più viste – ha aggiunto – In realtà io le voglio bene e sono rimasta legata a quell’abbraccio. Nella storia ci sono cose vere e false. Sinceramente non ci sono stati litigi. Non ne abbiamo avuti, veramente. Poi a me piace lavorare in gruppo, non ho smania di protagonismo”.

“Ho sempre amato Heather come ballerina, era il mio punto di riferimento da giovanissima. Il resto di quello che è successo lo conosciamo tutti. Comunque assolutamente pace”, ha concluso.

Cosa è successo nel 2016 a Nemicamatissima: l’abbraccio della discordia tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini

I rapporti tra Lorella e Heather si sono incrinati nel 2016, quando entrambe lavoravano al programma Rai Nemicamatissima. Parisi accusò la collega di aver ignorato le sue idee artistiche e di averle fatto pesare una gestione sbilanciata dello spazio televisivo. La Cuccarini rispose di aver faticato a portare a termine il progetto per via del progressivo “defilarsi” dell’americana e disse di essere rimasta delusa dal fatto che, dopo un abbraccio apparentemente sincero in studio, non ci sia più stato dialogo.

Lorella Cuccarini parla di Amici: “Ho lasciato spazio ad Amadeus nel canto”

Tornando all’intervista a Verissimo, Cuccarini ha parlato anche del suo ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. “Per me quel programma è famiglia, è casa”, ha spiegato. “Quando Maria mi ha chiesto di andare nella categoria ballo e di lasciare quella del canto per fare spazio ad Amadeus, ho detto sì senza problemi”, ha concluso.