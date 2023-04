A poche ore dall’eliminazione di Cricca ad Amici 22, arriva una tenera dedica da parte di Lorella Cuccarini per il suo ex allievo.

Durante la settima puntata del Serale di Amici, andata in onda ieri sera sabato 29 aprile, i telespettatori hanno assistito all’eliminazione di Cricca. Il cantante era finito al ballottaggio con Aaron e si è trovato a dover abbandonare il talent show di Maria De Filippi a un passo dalla semifinale. In seguito alle parole dello sfidante, che si è detto dispiaciuto per l’eliminazione di Cricca, la stessa Lorella Cuccarini, in qualità di tutor del giovane, ha voluto dedicargli un post di saluti e incoraggiamento per il futuro, sottolineando che non lo abbandonerà

La tenera dedica di Lorella Cuccarini per Cricca

Pochi minuti dopo la fine della puntata, Lorella Cuccarini ha pubblicato sui suoi profili social una foto che la ritrae in compagnia dei suoi allievi di Amici 22, tra i quali anche l’eliminato di ieri sera. A corredo della tenera immagine, la tutor ha voluto scrivere una toccante didascalia destinando alcune parole all’ex allievo: una dedica che ha commosso il web e i fan del programma di Canale 5.

“Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci. Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre”. Tra i tanti commenti sotto la fotografia, spicca quello del diretto interessato: “Ciao Lorella, grazie di tutto, ti voglio bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Il post è stato travolto dal commento degli utenti. In tantissimi, al di là dei gusti musicali, si sono complimentati con Cricca, ritenuto un ragazzo genuino, educato e spontaneo. In molti hanno sottolineato che ha un animo gentile e buono. A testimonianza di ciò è stato notato che tutti i suoi compagni di viaggio nella scuola di Amici gli hanno riservato parole al miele.

Le parole di Cricca dopo l’eliminazione e l’esperienza ad Amici

Dopo l’eliminazione, Cricca ha voluto ringraziare pubblicamente Maria De Filippi per averlo accolto nel programma e i suoi compagni di viaggio per averlo supportato fino alla fine: “Ho cantato, mi sono divertito molto e alla fine sono arrivato quasi alla finale. Quindi direi che sono contentissimo di com’è andata. Mi sento cresciuto umanamente e anche artisticamente. Mi mancherà tutto, dallo svegliarmi con loro, ai litigi. Condividere così tante cose con tante persone. Faccio un in bocca al lupo a chi è rimasto. Da domani continuerò a vivere di musica. Grazie Maria, davvero di tutto. Probabilmente non lo sai. L’esperienza è finita quasi per tutti, quindi sono contentissimo. Va benissimo così. Mi mancherete”.

Quella di Cricca è stata un’esperienza caratterizzata da alti e bassi: dopo essere stato eliminato dal programma a dicembre, in seguito al capodanno gate, il cantante era poi stato reintegrato riuscendo ad aggiudicarsi la maglia del serale di Amici. In casetta aveva costruito un legame speciale con quasi tutti gli altri allievi, che in occasione della sua eliminazione hanno speso parole bellissime per il giovane cantante. In particolare Cricca aveva legato molto con Isobel Kinnear, liaison che ha trovato una conclusione poche settimane dopo il loro avvicinamento, senza una spiegazione da parte degli interessati. A colpire quindi è stata la reazione di ieri sera della ragazza: Isobel difronte all’eliminazione di Cricca, che più volte nel corso delle scorse settimane aveva tentato un riavvicinamento con la ballerina, si è mostrata molto fredda spegnendo ogni possibilità di rappacificazione tra lei e il cantante. Chissà cosa sarà successo tra i due per giustificare l’atteggiamento della ragazza.