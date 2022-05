Lorella Cuccarini, lettera inviata a Maria De Filippi dopo Amici: rivelazioni

Lorella Cuccarini, per il secondo anno consecutivo, è stata protagonista di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di professoressa. Se nella sua prima stagione nel programma fu tra i coach di ballo, in quella da poco conclusa (ha trionfato il cantante Luigi Strangis della scuderia Rudy Zerbi – Alessandra Celentano) ha insegnato canto (mai prima d’ora, nella storia della trasmissione, un professionista aveva ricoperto sia la cattedra di danza sia quella di canto). A bocce ferme, ora che la 21esima edizione dello show è giunta al termine, ha preso carta e penna e ha scritto a Maria De Filippi per comunicarle tutta la propria stima e per rivelare alcuni tratti inediti del suo rapporto con la conduttrice pavese.

“Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”. Così ha esordito Lorella nella lettera, pubblicata sui social, inviata alla moglie di Maurizio Costanzo. Quando la Cuccarini fa riferimento al “momento difficile”, con ogni probabilità, rimanda a quando lasciò La vita in diretta per delle pesanti divergenze con il collega Alberto Matano. Fu allora che le arrivò l’offerta di Maria che la volle tra i coach del suo talent. Lorella accettò e mai decisione fu più azzeccata.

“Non basterebbero mille lettere per dirle grazie – ha aggiunto la cantante -. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più”. “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

La lettera è un’ulteriore testimonianza del forte legame, alimentato da profonda stima e forte affetto, che unisce la De Filippi e la Cuccarini. D’altra parte non è una novità che alla conduttrice pavese siano tributati dei sentiti ringraziamenti. Sono stati moltissimi i professionisti e i vip che hanno lavorato con lei nel corso degli anni ad averla omaggiata e incensata. E ogni volta sono trapelate le medesime motivazioni: Maria è rispettosa, brillante, corretta e umana.

Mica poco in un ambiente di pescicani come quello del piccolo schermo. Se si aggiunge il fatto che nessuno come lei è in grado di trasformare tutto ciò che ha tra le mani in oro televisivo, si capisce in fretta perché il soprannome ‘Queen Mary’ è più che meritato.