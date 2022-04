Lorella Cuccarini: “Finta buona? No”, differenze con Zerbi e parole su LDA

Lorella Cuccarini ha risposto alle domande dei fan su Instagram e tante di queste erano proprio su Amici di Maria De Filippi. Da due anni fa parte del cast, prima come professoressa di danza e quest’anno di canto. Come già successo l’anno scorso, Lorella nelle ultime puntate del Serale di Amici sta premendo sull’acceleratore. Il fatto che prima giochi in difesa sui guanti di sfida e poi li usi a suo vantaggio, come fanno tutti i professori, fa sì che il pubblico rimanga un po’ destabilizzato. Per questo c’è chi la accusa di finto buonismo: prima difende i suoi allievi su guanti che valorizzano chi li lancia e poi fa lo stesso.

Rispondendo proprio alle curiosità dei fan, Lorella Cuccarini ha spiegato la differenza tra lei e altri professori. E in particolare con Rudy Zerbi, pare di capire: non ha fatto il suo nome, ma il riferimento è abbastanza palese ed è lui al momento il suo diretto “avversario”. Forse però la frecciatina era anche per un’altra professoressa… Nella domanda in realtà non le hanno chiesto paragoni, ma le hanno domandato invece se è una prof buona o “finta buona”. Quindi lei ha risposto di essere una persona assolutamente normale: “Né buona a tutti i costi, né cattiva”.

Nel suo modo di vedere l’insegnamento ad Amici un professore deve essere un professionista esigente e deve mettersi al servizio del programma. Lei cerca di assolvere al suo compito al meglio, con gli allievi preferisce il dialogo e li segue passo dopo passo. “Li supporto, mi metto a disposizione, do consigli“, ha aggiunto. Quindi ha parlato delle ultime settimane, quando ha cominciato a lanciare guanti di sfida e anche non nelle corde dei destinatari. Ed è innegabile, per esempio, che il guanto tra Sissi e Luigi su un brano di Whitney Houston non sia equo: no, non lo è. E il fatto che Lorella quasi lo faccia passare come tale fa sì che dai social arrivino accuse di finto buonismo. Lei non si ritiene tale, però: “Chiaro che nella fase finale tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente”.

E fin qui nulla da dire: ha ragionissima. I guanti di sfida servono a questo e sono previsti dal programma, per cui un professore fa bene a usarli. Quindi ha spiegato secondo lei le differenze con Rudy Zerbi e forse anche con Alessandra Celentano: “Io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome”.

Lorella Cuccarini parla di LDA: cosa pensa dell’ex allievo di Amici

In una risposta successiva Lorella Cuccarini ha detto cosa pensa di LDA. Già durante il pomeridiano ha manifestato stima per l’ex allievo e lo ha difeso dagli attacchi di Anna Pettinelli, seppure non fosse un suo allievo. Dopo l’eliminazione ha confermato il suo pensiero sul giovane D’Alessio: “Mi piace molto e non l’ho mai nascosto. Penso che abbia tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni”.