Gossip

Lorella Cuccarini, è tempo di matrimonio: chi sposa il figlio Giorgio

Presto Lorella Cuccarini festeggerà una svolta importante del figlio Giorgio, che ha deciso di sposare la sua fidanzata

Rebecca Megna10 Marzo 20263 minuti di lettura
Giorgio e Chiara, i figli di Lorella Cuccarini

Fiori d’arancio nella famiglia di Lorella Cuccarini! Il figlio Giorgio è pronto a convolare a nozze con la sua attuale fidanzata. Il matrimonio è imminente, in quanto si parla di una data prevista per i prossimi mesi. Una bellissima notizia per i fan della nota insegnante di Amici di Maria De Filippi, conduttrice ed ex showgirl. Volto dal quale molte prendono esempio per avere una carriera in TV, Lorella è anche tanto apprezzata per l’atmosfera familiare che è riuscita a creare.

Sono in tutto quattro i figli che Cuccarini ha avuto con Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta), che ha sposato nel lontano 1991. Giorgio è il gemello di Chiara, classe 2000, e altri due fratelli maggiori, Sara e Giovanni, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Ora per uno dei due figli più piccoli di Lorella è arrivato il momento di convolare a nozze. A dare la notizia è Giuseppe Candela, con la sua rubrica C’è Chi dice nel nuovo numero di Chi, in edicola da domani mattina.

Giorgio sposerà, nei prossimi mesi, la fidanzata Sole Galanti. Quest’ultima è una nota stylist, che spesso lavora anche a fianco della Cuccarini. Giorgio non è un ragazzo che ama stare sotto i riflettori. Infatti, ha una vita abbastanza riservata. Allo stesso tempo, è spesso presente nei post condivisi da sua mamma sui social network. Appassionato di musica, lavora nel settore della produzione musicale ed è laureato in Business Administration.

Insomma ha deciso di seguire le orme di suo papà Silvio Testi. Solo due anni fa, la sua gemella Chiara Capitti si ritrovava a fare coming out. Non solo, quest’ultima ha anche presentato così la sua fidanzata, con la quale si è scambiata pubblicamente un bel bacio! La reazione dei fan di Lorella è stata più che positiva. La stessa conduttrice si è mostrata entusiasta nel vedere la figlia libera di condividere i momenti di vita quotidiana con la persona che ama, sebbene in giro ci siano purtroppo i leoni da tastiera, pronti a sfruttare qualsiasi situazione pur di attaccare.

Come il suo gemello, nonostante ciò, anche Chiara preferisce comunque mantenere privata la sua vita. Possiamo dire che un po’ tutti i figli di Lorella Cuccarini hanno scelto di non seguire le orme della madre e di restare distanti dal mondo dello spettacolo. Va detto che la bionda conduttrice è sempre comunque rimasta ben lontana dal mondo del gossip, che non l’ha mai travolta e non ha mai ostacolato la sua bellissima carriera.

