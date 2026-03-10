Lorella Cuccarini, è tempo di matrimonio: chi sposa il figlio Giorgio

Fiori d’arancio nella famiglia di Lorella Cuccarini! Il figlio Giorgio è pronto a convolare a nozze con la sua attuale fidanzata. Il matrimonio è imminente, in quanto si parla di una data prevista per i prossimi mesi. Una bellissima notizia per i fan della nota insegnante di Amici di Maria De Filippi, conduttrice ed ex showgirl. Volto dal quale molte prendono esempio per avere una carriera in TV, Lorella è anche tanto apprezzata per l’atmosfera familiare che è riuscita a creare.

Sono in tutto quattro i figli che Cuccarini ha avuto con Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta), che ha sposato nel lontano 1991. Giorgio è il gemello di Chiara, classe 2000, e altri due fratelli maggiori, Sara e Giovanni, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Ora per uno dei due figli più piccoli di Lorella è arrivato il momento di convolare a nozze. A dare la notizia è Giuseppe Candela, con la sua rubrica C’è Chi dice nel nuovo numero di Chi, in edicola da domani mattina.

Giorgio sposerà, nei prossimi mesi, la fidanzata Sole Galanti. Quest’ultima è una nota stylist, che spesso lavora anche a fianco della Cuccarini. Giorgio non è un ragazzo che ama stare sotto i riflettori. Infatti, ha una vita abbastanza riservata. Allo stesso tempo, è spesso presente nei post condivisi da sua mamma sui social network. Appassionato di musica, lavora nel settore della produzione musicale ed è laureato in Business Administration.

Insomma ha deciso di seguire le orme di suo papà Silvio Testi. Solo due anni fa, la sua gemella Chiara Capitti si ritrovava a fare coming out. Non solo, quest’ultima ha anche presentato così la sua fidanzata, con la quale si è scambiata pubblicamente un bel bacio! La reazione dei fan di Lorella è stata più che positiva. La stessa conduttrice si è mostrata entusiasta nel vedere la figlia libera di condividere i momenti di vita quotidiana con la persona che ama, sebbene in giro ci siano purtroppo i leoni da tastiera, pronti a sfruttare qualsiasi situazione pur di attaccare.

Come il suo gemello, nonostante ciò, anche Chiara preferisce comunque mantenere privata la sua vita. Possiamo dire che un po’ tutti i figli di Lorella Cuccarini hanno scelto di non seguire le orme della madre e di restare distanti dal mondo dello spettacolo. Va detto che la bionda conduttrice è sempre comunque rimasta ben lontana dal mondo del gossip, che non l’ha mai travolta e non ha mai ostacolato la sua bellissima carriera.