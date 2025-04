Lorella Cuccarini “delusa” dalla sua allieva: “Una ferita incredibile”

Amici di Maria De Filippi continua ad avere ottimi risultati. Il serale è molto seguito dal pubblico italiano che non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Intanto, Lorella Cuccarini, una delle professoresse della scuola, ha convocato nella sala prove una delle sue allieve preferite, su cui ha scommesso fin dal primo giorno, ma che, nell’ultima puntata, l’ha profondamente delusa. L’esibizione di Senza Crì non è piaciuta all’insegnante di canto che teme che la ragazza non riesca a proseguire il percorso all’interno del talent.

La delusione di Lorella Cuccarini

Una volta convocata nello studio, Lorella Cuccarini ha lasciato parlare la sua allieva che non ha nascosto di essere molto arrabbiata con se stessa per il modo in cui si è mostrata agli altri, nascondendo in qualche modo il suo talento.

L’insegnante ha visto la ragazza in imbarazzo tanto da chiederle di guardarla negli occhi mentre parlava. Ha poi proseguito, spiegando di essersi sentita ferita da lei poiché non aveva visto le sue potenzialità nel corso della puntata scorsa. La Cuccarini ha tenuto a precisare che ci sono molti rischi di non arrivare in finale. Ha poi aggiunto che, durante le esibizioni, c’è bisogno di emotività mentre non deve esserci in altri contesti. Le ha consigliato di essere più matura e meno impulsiva, altrimenti si troverà molto male nella vita.

Il destino di Senza Crì

Le parole di Lorella Cuccarini e il confronto in generale con Senza Crì hanno incuriosito ancora di più i telespettatori, che nelle ultime ore hanno letto indiscrezioni sull’eliminazione dell’allieva in questione. Infatti, mentre nel daytime abbiamo assistito alla conversazione tra l’insegnante e la giovane artista, sul web circolano rumors che avrebbero rivelato già il destino della cantante.

Cos’altro è successo nel daytime

Oltre al confronto tra allieva e insegnante, durante il daytime del 18 aprile 2025, il pubblico ha assistito a un episodio molto emozionante. Tutti gli alunni rimasti in gara sono stati chiamati a scrivere su una stella di cartone il loro sogno. Così, lo studio di Amici di Maria De Filippi, dove tutto ha avuto inizio, si è trasformato in un cielo stellato.

Quando ci sarà la finale

Ancora una volta, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi si sta rivelando un successo. Passano gli anni, cambiano le modalità, ma il pubblico resta fedele al format che, dai primi anni 2000, dà la possibilità a molti giovani di realizzare un sogno. Chissà chi sarà il vincitore dell’edizione in corso? I fan del programma non vedono l’ora di scoprirlo, ma dovranno attendere ancora un mese. Infatti, la finale è stata posticipata al 18 maggio 2025 per evitare lo scontro con la finale dell’Eurovision 2025, che invece sarà trasmessa in prima serata da Raiuno sabato 17 maggio.