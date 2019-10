Lorella Cuccarini, confessione su Pippo Baudo: “Mi ha cambiato la vita”

Lorella Cuccarini a La vita in diretta: le bellissime parole a Pippo Baudo

Oggi a La vita in diretta Lorella Cuccarini ha intervistato uno dei mostri sacri della televisione italiana: il conduttore Pippo Baudo. Un’intervista fatta di aneddoti nostalgici, di momenti esilaranti ma anche di alcuni condivisi in passato con la stessa Cuccarini, che ha speso per lui solo bellissime parole. Sarà sempre riconoscente nei suoi confronti. È stato toccato anche il tasto “vita privata“: Pippo Baudo è fidanzato? Ha spiegato che ha il cuore libero e che la donna con la quale è stato immortalato in una festa non è la sua compagna.

La vita in diretta puntata di oggi 14 ottobre: il ricordo condiviso di Baudo e Cuccarini

Dopo i problemi avuti con Richard Gere a La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha voltato pagina con l’intervista a Pippo Baudo, al quale ha confessato: “Sei l’uomo che mi ha cambiato la vita dal punto di vista professionale”. Pippo Baudo ha “scoperto” tanti personaggi – fra questi vi è anche Lorella Cuccarini – ma c’è stato qualcuno che è riuscito a dargli dei consigli preziosi come lui ha fatto con gli altri? Ecco qual è stata la sua risposta: “Ho avuto tanti consiglieri, ma sono sempre andato avanti per la mia strada. Molti non ti conoscono davvero. Mi sono fidato solo di me stesso”.

Pippo Baudo a La vita in diretta: il messaggio a Katia Ricciarelli

Lorella Cuccarini e Pippo Baudo hanno poi ricordato l’esperienza della conduttrice come cantante al Festival di Sanremo: “Ero agitatissima, mi avevi richiamato! Mi hai offerto un assist. Tu a Sanremo sei sempre a casa”. E poi la parentesi di gossip… Baudo ha parlato del suo rapporto con Katia Ricciarelli e con le sue ex fidanzate: “Vi ho amate tutte e non voglio fare una classifica. Vi ho amate tutte allo stesso modo. Vi abbraccio in egual modo”.