Richard Gere a La vita in diretta, problemi dallo studio: “Non sento”

Richard Gere e la consegna delle chiavi di Firenze a La vita in diretta: problemi in studio

La vita in diretta ha fatto una grandiosa sorpresa ai propri telespettatori: ha ripreso la consegna delle chiavi della città di Firenze a Richard Gere. Un colpaccio, senza dubbio, peccato che per alcuni minuti ci sono stati problemi di comunicazione dallo studio a Firenze, dove in collegamento vi era la giornalista assieme all’attore di Pretty Woman e al sindaco Dario Nardella. Alberto Matano ha provato a fargli svariate domande, dicendogli anche che è per loro un grande piacere averlo a La vita in diretta, ma Richard Gere non ha sentito nulla di quello che gli ha detto il conduttore.

Richard Gere, problemi agli auricolari: le parole dell’attore

Ha ripetuto più volte: “Ho questi auricolari e non so il perché! Va bene lo stesso. Non sento niente”. A questo punto è intervenuta la giornalista, che ha spiegato: “Oggi riceverà le chiavi della città di Firenze”; Richard Gere ha poi aggiunto: “A Firenze ci sono stato quando avevo trent’anni, quasi quarant’anni fa! Mi piacerebbe starci molto più tempo. Per me è un onore ricevere le chiavi delle quattro porte della città”.

La vita in diretta oggi, la consegna simbolica a Richard Gere delle chiavi di Firenze

Lorella Cuccarini ha mandato la pubblicità poco prima della consegna delle chiavi di Firenze a Richard Gere e, al ritorno in studio, i problemi non sono stati risolti: “Non funziona niente!”. La giornalista ha immediatamente concluso tutto, permettendo ai telespettatori di assistere a una consegna simbolica delle chiavi… Quella ufficiale avverrà fra qualche ora. Il sindaco di Firenze ha spiegato come mai Richard Gere sia stato scelto per un evento così importante: “La sua The Gere Foundation aiuta le persone più povere e svantaggiate, combatte per i diritti di libertà e si impegna per l’immigrazione”.