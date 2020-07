Lorella Cuccarini allo Zecchino d’Oro, finalissima con Conti: le ultime news

Mai come quest’anno Lorella Cuccarini è stata sulla bocca di tutti. Come ben sapete, la sua esperienza in Rai si è conclusa nel peggiore dei modi, visto che La vita in diretta avrà come conduttore solo Alberto Matano, con cui i rapporti saranno ormai pessimi dopo le email esplosive di cui si è parlato in questo periodo. Ci si è interrogati parecchio sul futuro televisivo della conduttrice perché non parliamo di una donna qualsiasi ma di una professionista che ha fatto la storia dello spettacolo e che non può certo essere messa in panchina come fosse l’ultima delle arrivate; nonostante le numerose domande non ci sono ancora risposte certe e i tanti rumor rincorsisi finora sembrano destinati ad aumentare esponenzialmente. Al momento l’unica sicurezza è che Lorella sarà al timone dello Zecchino d’Oro. Sì, avete letto bene: la conferma è arrivata.

Lorella Cuccarini conduttrice del pomeridiano dello Zeccino d’Oro, finalissima con Carlo Conti

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro della conduttrice li ha pubblicati Adnkronos, sicura del fatto che la Cuccarini condurrà la versione pomeridiana del Festival dedicato ai bambini: una sorta di consolazione – sì, perché per una personalità di questo calibro lo Zecchino d’Oro non può che essere ritenuto tale – dopo i problemi sorti nell’ultimo periodo. Lorella sarà anche conduttrice assieme a Carlo Conti nella finalissima del Festival che dovrebbe andare in onda a dicembre sempre su Rai Uno. Nessun’altra indiscrezione è stata pubblicata sulla conduttrice, e pare non essere ancora naufragata la possibilità di un suo approdo a La7, come si è vociferato negli ultimi giorni.

Il futuro televisivo di Lorella Cuccarini: indiscrezioni infinite sui progetti della conduttrice

Al momento la Cuccarini non ha rilasciato dichiarazioni, e non è detto – ci preme sottolinearlo in questo clima di grande incertezza – che l’unico programma pensato per lei sia lo Zecchino d’Oro; si è parlato anche di uno show assieme a Pippo Baudo che sarebbe tutt’altro che un contentino. Per adesso ci limitiamo a comunicarvi gli ultimi aggiornamenti di Adnkronos ma siamo sicuri che torneremo a parlarvi della conduttrice molto presto. Restate con noi!