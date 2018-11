Lorella Cuccarini amante, la verità da Chiambretti: “Mi ha fatto una confidenza”

L’amante di Lorella Cuccarini? Lei risponde a Chiambretti

Lorella Cuccarini non ha nella maniera più assoluta un amante. Lo ha spiegato a La Repubblica delle Donne. Piero Chiambretti le ha mostrato le foto del settimanale Chi in cui è stata immortalata assieme a quello che è stato subito etichettato come il suo amante. Lorella Cuccarini è sposata con Silvio Testi da ben 27 anni e non ha mai pensato al tradimento. Tra loro c’è amore vero: “Chiambretti, guarda che di famiglie che sono unite da anni ce ne sono moltissime! Nello spettacolo però meno. Il segreto per stare bene insieme? Ci vuole tanta pazienza”. La conduttrice, quindi, ha confermato che non sta assolutamente attraverso un periodo di crisi con suo marito.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, le verità sulla vita privata

Ma chi è il ragazzo immortalato nelle foto di Chi? La Cuccarini ha spiegato tutto: “Io vorrei dirvi una cosa: secondo voi, se avessi un amante, andrei in un famoso bar di Firenze a chiacchierare vicino alla vetrina? Lui era prima un fan, poi è diventato un amico. Mi ha fatto una confidenza. Tenevo le sue mani perché sono una persona molto fisica”. E invece Simona Ventura ha dovuto spiegare le notizie sul presunto tradimento del suo ex Gerò. Lorella ha fatto anche un’altra confessione: “Non sono molto gelosa. Non lo sono in maniera immotivata. Se mio marito dovesse tradirmi, potrebbero volare schiaffi!”.

L’Isola di Pietro 2, Lorella Cuccarini parla della serie tv di Canale 5

Dopo aver scoperto le ultime curiosità sulla vita privata di Lorella Cuccarini, quest’ultima ha anche parlato de L’Isola di Pietro 2 (avete capito cosa succederà nell’ultima puntata?), in particolare degli ascolti: “In sovrapposizione vinciamo noi. Sempre!”. Lorella Cuccarini interpreta a L’Isola di Pietro Isabella, la mamma di Matteo, una donna che è stata tradita e che si avvicina sempre di più al protagonista della serie tv, interpretato da Gianni Morandi. Nella sua vita la Cuccarini non è mai stata tradita ed è felicissima col suo Silvio!