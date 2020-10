Lorella Cuccarini addolorata, grave lutto: morto il suo agente storico

Giornata di lutto per il mondo dello spettacolo e soprattutto per la nota conduttrice televisiva Lorella Cuccarini. Nelle scorse ore infatti è deceduto Cencio Marangoni, storico agente della showgirl, che da anni lottava contro una brutta malattia. Aveva 89 anni ed è stato uno dei più grandi imprenditori italiani nel settore del management artistico.

Molti altri personaggi del mondo dello showbiz hanno espresso il loro dolore per la morte dell’uomo, da Gianni Morandi a Beppe Grillo a Pippo Baudo, ma è stata soprattutto l’ex conduttrice della ‘Vita in diretta’ a scrivere sul suo profilo Instagram un post toccante e commovente.

“Oggi, un pezzo importante della mia vita scorre velocemente sotto i miei occhi. È rinato in cielo Cencio Marangoni, agente storico, che mi ha accompagnato dagli esordi, fino ai primi anni del nuovo millennio. Tanti progetti di lavoro condivisi, ma anche tanta vita vissuta. Non dimenticherò mai la sua saggezza e la sua bontà d’animo. Anche se in questi ultimi anni non ci eravamo più frequentati. Un abbraccio immenso alla famiglia. E una preghiera perché Cencio sia già nella Gloria del Signore.”

Chi era Cencio Marangoni, storico agente di Lorella Cuccarini a molti altri vip

Marangoni è stato un pioniere nel suo mestiere, seguendo e lanciando verso il successo personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Egli stesso era un artista: musicista in un’orchestra romagnola, era un grande suonatore di sax.

Oggi la ‘Marangoni spettacolo’, fondata negli anni ’90, è gestita dal figlio Aldo che cura e gestisce l’attività di artisti del calibro di Piero Chiambretti, Luca Laurenti, Gene Gnocchi, Paola Marella e moltissimi altri.

Lorella Cuccarini, classe 1965, ha conosciuto Marangoni negli anni ’80 proprio quando la sua carriera iniziava a decollare. L’impresario l’ha seguita e sostenuta in tutti i suoi programmi di successo – da “Fantastico” a “Festival” passando per “Una sera ci incontrammo” che ha inaugurato il sodalizio con Marco Columbro a “Paperissima” – contribuendo alla crescita di una vera e propria Star, riconosciuta ancora oggi come tale da tutto il mondo dello spettacolo.

Proprio pochi giorni fa il giornalista Alberto Dandolo ha riportato una indiscrezione secondo cui la conduttrice potrebbe tornare a Mediaset. Sarebbe sicuramente una bella notizia soprattutto per i numerosi fan che la seguono e che la vorrebbero rivedere presto in televisione.

Si vocifera di un suo probabile ruolo all’interno del programma “Amici” condotto da Maria de Filippi. Sicuramente l’esperienza artistica di Lorella potrebbe essere un valore aggiunto per lo show ed anche una grande risorsa per i nuovi allievi, che imparerebbero da una signora dello spettacolo di prim’ordine come accrescere e sviluppare il proprio talento.